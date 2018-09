Umbria | due deboli scosse di terremoto avvertite a Spoleto - dati INGV

Terremoto Centro Italia : a due anni da sisma ricostruzione avviata in Umbria : “Dobbiamo mettere tutta l’attenzione e i tempi necessari per concedere autorizzazioni che siano nella garanzia della legalita’, ma anche della qualita’, della sicurezza e della trasparenza della ricostruzione. Non possiamo ricostruire edifici che in futuro possano costituire un pericolo per i cittadini“, ha dichiarato oggi a Foligno la presidente della Regione Umbria, Catiuscia Marini, a due anni dalla prima scossa ...

Due scosse di terremoto in centro Italia - epicentro in Umbria a Costacciaro. Avvertita anche nelle Marche : Scossa di terremoto, di 3,4 gradi, in Umbria, ma Avvertita in maniera piuttosto netta, in molte regioni del centro Italia. L'epicentro del sisma, secondo quantoriportato da INGV Terremoti sarebbe...

Cip Umbria : Riccardo Menciotti un oro e due bronzi agli Europei paralimpici di nuoto di Dublino : ... ha vinto l'oro il primo giorno di gare , lunedì 13 agosto, nella staffetta 4x100 stile libero con il tempo di 3'50"86 , crono che si avvicina molto al record del Mondo di 3'48"10, . Il poker ...

Due scosse di terremoto in centro Italia - epicentro in Umbria a Costacciaro. Avvertita anche nelle Marche : Scossa di terremoto, di 3,4 gradi, in Umbria, ma Avvertita in maniera piuttosto netta, in molte regioni del centro Italia. L'epicentro del sisma, secondo quantoriportato da INGV Terremoti sarebbe...