Uccisa in agriturismo | fermato il marito

Uccisa a coltellate nell'agriturismo di famiglia : fermato il marito : Il delitto è avvenuto a Huberhof, alle porte di Merano, in Alto Adige. A dare l'allarme la sorella della vittima

Merano - donna Uccisa a coltellate in un agriturismo : fermato il marito : Per l'uccisione di Alexandra Riffesser, 34 anni, il cui corpo è stato ritrovato nell'agriturismo di famiglia alle porte di Merano, in provincia di Bolzano, è stato fermato il marito Johannes Beutel, ...