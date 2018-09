“Uccidi la tua fidanzatina e ti regaliamo una colazione gratis” | 16enne l’ammazza a colpi

fanpage

: RT @scar15385: @macho_morandi @Salvo__94 Non puoi andare in vantaggio e dopo il gol avere il tuo portiere che tocca più palloni della tua p… - AndreaPaolicel3 : RT @scar15385: @macho_morandi @Salvo__94 Non puoi andare in vantaggio e dopo il gol avere il tuo portiere che tocca più palloni della tua p… - scar15385 : @macho_morandi @Salvo__94 Non puoi andare in vantaggio e dopo il gol avere il tuo portiere che tocca più palloni de… - fraryscrown : RT @anneflowercrown: @fraryscrown QUESTO È PERCHÈ MI UCCIDI GIORNALMENTE CON LA TUA BELLEZZA -

(Di lunedì 24 settembre 2018) Sonia Oatley, madre di Rebecca Aylward, è tornata a parlare del delitto che ha visto vittima la figlia 8 anni fa. "Per me il tempo si è fermato al 2010" ha detto la donna. Per l'omicidio è stato condannato all'ergastolo l'alloraJoshua Davies, che pianificava di uccidere la teenager già da mesi.