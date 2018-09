Twitter | un bug potrebbe avere esposto i messaggi privati

Twitter PWA si aggiorna : corretto un bug per la tastiera Swipe : Torna nuovamente ad aggiornarsi con un update lato server per Windows 10 e Windows 10 Mobile la Progressive Web App ufficiale di Twitter. Novità Aggiunta la possibilità di aggiornare la preferenza linguistica nelle impostazioni. La tastiera Swipe non si blocca più durante la composizione dei Tweet. Supporto per screen reader. Link al download Twitter (Gratis, Windows Store) ?