Tumore al fegato | IRP nel progetto europeo “ChiLTERN” per testare farmaci

Tumore del fegato : Ipsen riceve parere positivo dal CHMP per cabozantinib come monoterapia : Ipsen (Euronext: IPN; ADR: IPSEY) ha annunciato oggi che il Comitato per i medicinali per uso umano (CHMP), il comitato scientifico dell’Agenzia europea per i medicinali (EMA), ha espresso parere positivo per cabozantinib come monoterapia per il trattamento del carcinoma epatocellulare (HCC) negli adulti precedentemente trattati con sorafenib. Il parere favorevole del CHMP sarà ora esaminato dalla Commissione Europea (CE), che ha ...