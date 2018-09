' Tra 100 anni in Italia ci saranno solo 16 milioni di abitanti' | l' allarmante proiezione

The 100 4 sul 20 - la quarta stagione in chiaro dal 25 settembre : Trame e programmazione : Mentre gli spettatori italiani stanno guardando la terza stagione, ben presto sbarcherà anche The 100 4 sul 20. Il canale digitale di Mediaset manderà in onda gli episodi della quarta stagione finalmente in chiaro, dopo il passaggio pay tv su Premium Action lo scorso anno. The 100 4, composta da 13 episodi, è stata trasmessa negli Stati Uniti sull'emittente The CW dal 1° febbraio al 24 maggio 2017. Nel cast tornano i protagonisti della ...