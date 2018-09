Torre del Greco | il matrimonio finisce in rissa Lo sposo ha rubato i soldi delle

Sposo fugge con buste del matrimonio/ Torre del Greco - addio al celibato in extremis? Rissa con zio sposa : Sposo fugge con le buste del matrimonio a Torre del Greco. Rissa al banchetto al ristorante, uno zio della sposa ha accusato un trentenne romano di aver speso i soldi dei regali per sé(Pubblicato il Mon, 24 Sep 2018 22:40:00 GMT)

Un matrimonio a Torre del Greco termina in lite - in due vengono alle mani : In tutto l'hinterland vesuviano non si parla d'altro dal pomeriggio di domenica 23 settembre: stando a quanto si apprende da diverse testate locali e attraverso diversi gruppi cittadini su Facebook, un matrimonio sul Vesuvio si sarebbe tramutato in rissa a seguito di un violento diverbio tra due persone presenti in sala. Il fatto è accaduto a Torre del Greco, comune del napoletano alle pendici del vulcano, e sulle origini dell'alterco ci sono ...

Torre Annunziata - European Community of Sport 2020 - ufficiale la candidatura dell'Archeo Vesevus : Gli ultimi articoli di Politica & Lavoro Castellammare - Corso di inglese e preparazione gratuita ai test universitari, la giunta Cimmino premia gli studenti meritevoli stabiesi Castellammare - ...

Terremoto Centro Italia : crollo della Torre della chiesa di Accumoli - al via il processo : Al via oggi il processo di primo grado a carico di 7 tra tecnici e amministratori, per il crollo della torre campanaria di Accumoli (Rieti) causato dal Terremoto del 24 agosto 2016: il cedimento provocò la morte un’intera famiglia. Secondo la ricostruzione emersa dalle indagini, la vela campanaria crollò sul tetto dell’adiacente edificio comunale sfondando la copertura della casa canonica e due solai dell’abitazione ...

Torre Annunziata - Comunità europea dello Sport - accettata la candidatura del distretto Archeo Vesevus : ... è l'associazione no profit con sede a Bruxelles incaricata dall'UE di assegnare i riconoscimenti alle realtà territoriali, seguendo criteri di responsabilità ed etica, di consapevolezza che lo Sport ...

Torre Annunziata - Martedì gli interrogatori di garanzia per i 21 arrestati del Provolera - continua la caccia al 22esimo : ... 21 persone arrestate Torre Annunziata - Spaccio di sostanze stupefacenti e detenzione di armi, 22 indagati Gli ultimi articoli di Cronaca Castellammare - Erbacce e rifiuti sui binari, monta la ...

Salomon Running Milano : domenica si sale al 23° piano della Torre Allianz e si corre dentro la metropolitana : ... offrendo percorsi nuovi e innovativi sia per chi ama tenersi in allenamento sia per i professionisti - commenta Roberta Guaineri, Assessore allo Sport del Comune di Milano -. In particolare, la ...

La polizia francese ha sequestrato 20 tonnellate di statuette della Torre Eiffel a Parigi : A Parigi la polizia francese ha sequestrato 20 tonnellate di statuette della Torre Eiffel in miniatura. Le statuette sono state trovate in due depositi e tre negozi, dove erano sistemate per essere poi vendute illegalmente sotto la Torre Eiffel e in altre The post La polizia francese ha sequestrato 20 tonnellate di statuette della Torre Eiffel a Parigi appeared first on Il Post.

Ve la ricordate? Gracia De Torres - il lato B più chiacchierato dell’Isola dei Famosi. Oggi vive un dramma privatissimo : Come non ricordarla in Honduras, a L’Isola dei Famosi. Gracia De Torres, ribattezzata da esperti e semplici spettatori come il ‘lato B’ più cool del reality-show. Certo, del suo ‘sedere’ perfetto si è parecchio discusso per via di una possibile protesi e un ritocchino che l’avrebbe aiutata ad alzare i glutei e renderli tondeggianti e perfetti. Ma Gracia ha sempre smentito questa ipotesi: il suo lato B è tutto ...

Lamezia - La Scala - Cittadini Attivi in Politica - su incuria Torrenti : 'Intervenire prima dell'arrivo dell'autunno per evitare disagi' : In particolare, Mariano La Scala di Cittadini Attivi in Politica lamenta come nell'ultimo mese abbia ricevuto diverse "segnalazioni per i letti dei fiumi che vivono in situazioni di criticità, in ...

Morti nel Torrente in Calabria - il Presidente del Parco del Pollino : “Totale estraneità” : “Per quel che ci riguarda, i Comuni, il Parco e tutti gli altri soggetti, ognuno per la sua parte, farà valere, nelle prossime settimane, le ragioni di un’assoluta estraneità e non responsabilità rispetto alla vicenda”. Lo afferma, in una dichiarazione, il Presidente del Parco nazionale del Pollino, Domenico Pappaterra, in relazione all’informazione di garanzia che ha ricevuto nell’ambito dell’inchiesta sulla ...

Festival della Felicità a Torre Annunziata e Boscotrecase : Durante l'iniziativa ci saranno laboratori di pittura, pratica dello yoga, spettacoli di danza, musica, convegni, degustazioni e molto altro. Il Festival verrà presentato domani mattina, alle ore 10,...

La battaglia del sindaco : “Il guerriero longobardo conteso deve riconquistare la sua Torre” : «Dopo sedici anni vogliamo riportare a casa il guerriero longobardo». Angelo Barbaglia, sindaco di Cureggio, paese di duemila anime nel Medio Novarese tra colline e risaie, è pronto a tutto per portare fino in fondo la sua «battaglia» con la Soprintendenza e spiega il progetto al quale sta lavorando da qualche tempo, partito proprio da un ritrovame...