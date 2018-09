Toro | Cairo | Piena fiducia a Mazzarri

Cairo : "Il Toro resetti dopo Napoli" : E' un Urbano Cairo disteso, nonostante la pesante sconfitta in campionato del suo Torino con il Napoli . 'Succede la partita che non ha avuto l'esito sperato', la squadra 'non ha fatto quel passo ...

Torino - Cairo : "Ljajic? Via a malincuore - ha scelto lui. Questo è il Toro di Mazzarri" : Ammette che Adem Ljajic è andato via , passando al Besiktas, "a malincuore" perché "lui ha avuto un'offerta molto importante dalla Turchia ed è stato lui a decidere diversamente. A me piaceva tanto". ...

Toro : Cairo - abbiamo speso 64 milioni : ANSA, - TORINO, 28 AGO - Urbano Cairo non vuole fissare obiettivi per il Torino, reduce da un 2-2 in rimonta sull'Inter. "Non voglio fare dichiarazioni al riguardo, avendo fatto una campagna acquisti ...

Torino - Cairo : "Grande Toro - potevamo anche vincere. Noi squadra vera" : Soddisfazione e persino un pizzico di rammarico per Urbano Cairo. Perché, parola del numero uno granata, "il risultato si poteva ribaltare e alla fine avremmo anche potuto vincere. Ma a conti fatti - ...

Torino - Cairo : "Questo Toro mi piace. Iago Falque non si tocca" : Non c'è più tempo né spazio per l'amarezza portata dalla sconfitta al debutto con la Roma nonostante il Toro di Mazzarri sia stato protagonista di un'ottima partita. Urbano Cairo vuole che la squadra ...

Il Toro va alla conquista del "Mamma Cairo" : L'Inter per gli uomini di Mazzarri e il Milan per i ragazzi di Coppitelli. C'è tutta la Milano calcistica al centro dell'attenzione del Toro, impegnato con la prima squadra e con la Primavera in un ...

L'aereo per Liverpool è in ritardo di ore - trasferta beffa per cento tifosi del Toro : a terra anche Cairo : Dovevano partire da Malpensa, sono stati costretti a rinunciare alla partita. Rabbia in pista, arriva la polizia

Toro : Cairo promuove mercato - spesi 49 mln : ANSA, - TORINO, 18 LUG - Il Torino "è una squadra costruita per fare bene". Ne è convinto il presidente Urbano Cairo, che parla dal ritiro di Bormio, Sondrio,. "Sono contento se si parte a fari spenti:...