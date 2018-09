Todi | all' Istituto Agrario il primo Open day universitario

Roma : emesse ordinanze di cusTodia cautelare su assegnazioni alloggi Ater : Roma – Dalle prime ore di questa mattina la Polizia di Stato del commissariato Fidene, unitamente al personale del III Gruppo Nomentano della Polizia Locale Roma Capitale, sta eseguendo alcune ordinanze di custodia cautelare emesse dal Tribunale di Roma nell’ambito di una complessa indagine volta a contrastare il fenomeno della corruzione nelle assegnazioni degli alloggi e dei locali commerciali dell’Ater. Cosi’ in un ...

Salvini "usa meTodi e toni fascisti". Il ministro lussemburghese torna all'attacco : Per Asselborn la lite al vertice di Vienna sull'immigrazione con il leader della Lega "è stata una provocazione calcolata"

Nuovi meTodi nella lotta all'evasione : L'Agenzia delle Entrate annuncia l'avvio dell'utilizzo dei dati dell'archivio dei rapporti finanziari per le società che non presentano le dichiarazioni fiscali . ''Per la prima volta le informazioni ...

Dialogo con l'islamismo - la strada che porta all'auTodistruzione : Il Meeting rappresenta una occasione di incontro istituzionale, un palcoscenico per la politica di più colori, per il mondo dell'industria e dell'imprenditoria, per le università, la ricerca ed il ...

Formata una classe con 39 alunni a Todi. Anief : "Così si ledono il diritto allo studio e alla sicurezza" : Quando si formano le classi per le scuole bisognerebbe attenersi ai limiti imposti dalla normativa sul numero massimo degli allievi: 20 se tra loro è presente un disabile, 25 in caso contrario. In un liceo di Todi, però, denuncia l'Associazione nazionale insegnanti e formatori, non solo il limite non è stato rispettato ma è stata Formata una classe con 39 bambini, tra cui un disabile.A segnalare il caso il presidente ...

Scuola - a un mese dall’inizio torna il problema delle “classi pollaio” : a Todi 39 studenti in una sola aula : Trentanove studenti in una sola classe. A un mese dall’inizio della Scuola torna d’attualità il problema delle cosiddette “classi pollaio”. A sollevarlo è una lettera arrivata al ministro dell’Istruzione, Marco Bussetti, dal liceo Jacopone di Todi, in provincia di Perugia. A scrivere la missiva – che è stata pubblicata anche sul sito OrizzonteScuola.it – è Giovanni Antonelli, Presidente del Consiglio di ...

Todi OFF incontra cittadini e operatori. Dal Festival il sostegno alla Manifestazione nazionale per la Cultura del 6 ottobre : I ticket prenotazione assicurano il posto riservato agli spettacoli fino a 15 minuti prima dell'inizio. I posti non occupati entro questo termine saranno assegnati al pubblico in attesa. La XXXII ...

BricksPower è allo stesso tempo caricabatterie wireless - power bank e cusTodia per smartphone : Brickspower è un nuovo interessante caricabatteria wireless che si differenzia rispetto a quelli tradizionali che sono già disponibili sul mercato L'articolo Brickspower è allo stesso tempo caricabatterie wireless, power bank e custodia per smartphone proviene da TuttoAndroid.

Filma il temporale ma un fulmine la colpisce/ Video - una mamma salvata dalla cusTodia : Un fulmine ha colpito il cellulare con cui stava riprendendo dalla finestra di casa un temporale in arrivo, è successo a una donna scozzese salvata dalla cover del telefonino(Pubblicato il Tue, 31 Jul 2018 16:10:00 GMT)

Migranti - Cei : ‘La via per salvare umanità dall’imbarbarimento è la cusTodia delle vite più esposte. No a diffidenza e rabbia’ : “La via per salvare la nostra stessa umanità dalla volgarità e dall’imbarbarimento passa dall’impegno a custodire la vita. Ogni vita. A partire da quella più esposta, umiliata e calpestata“. La Conferenza episcopale italiana interviene sulla questione Migranti con una lunga nota che parte dal salvataggio da parte della ong Proactiva Open Arms di Josepha, rimasta per 48 ore aggrappata a un pezzo di legno nel Mediterraneo. “Gli ...