Tim premia alcuni dei suoi clienti con 30 GB di traffico internet aggiuntivo al mese

(Di lunedì 24 settembre 2018) In questi mesi Tim sta cercando di attirare nuovicon offerte molto interessanti e di tenersi i propri regalando delle opzioni interessanti in modo completamente gratuito. In questa parte finale di settembre Tim sta regalando adricaricabili consumer dei Giga aggiuntivi in modo completamente gratuito. Tim regala 30 GB alsenza costi aggiuntivi L’opzione dei 30 GB gratis non è per tutti ovviamente, come già detto solohanno ricevuto o riceveranno l’SMS informativo dove è riportata l’avvenuta attivazione della promozione. Stando alle segnalazioni fatte dagli utenti Tim che hanno ricevuto questa promozione, sembra che le offerte su cui la compagnia si è concentrata sono le Tim Ten One Go 20 GB, Tim Ten One Go 50 GB e la Tim Special Top 50 GB, ma non c’è niente di ufficiale e non è detto che l’offerta dei Giga gratis ...