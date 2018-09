Tim | cda | Prosegue analisi su dismissioni e acquisizioni

Cda fiume per Tim : E' durato più di 7 ore il consiglio d'amministrazione di Tim che si è tenuto a Roma. Cominciato alle 11, è finito in tarda serata. Poco prima del termine è uscito dalla sede di Corso d'Italia il ...

Secondo round per la governance di Tim. Domani la resa dei conti in cda su Genish : Secondo round sulla governance di Tim. La sfida tra Vivendi e il fondo Elliott si riaccenderà nel cda di Domani. L'ad Amos Genish è stato di nuovo 'blindato' dai francesi che hanno condannato 'i rumor ...

CDA RAI - FOA PRESIDENTE : VIA LIBERA/ UlTime notizie - Fico “Ora si faccia una legge sul conflitto di interessi” : Rai, Marcello Foa PRESIDENTE: nomina CdA a maggioranza. Ultime notizie, il giornalista é ad un passo dall’incarico: l'ufficialità dovrebbe arrivare ad inizio settimana(Pubblicato il Sat, 22 Sep 2018 08:30:00 GMT)

Rai - ok cda a Foa per la seconda volta. Ira Pd : «Atto illegitTimo» : Via libera dal consiglio di amministrazione della Rai al Foa bis. Il cda ha dato l'ok a maggioranza alla nomina di Marcello Foa a presidente della tv pubblica con 4 voti a favore, uno...

Andrea Franzoso nel cda di Trenord? La più bella notizia degli ulTimi giorni : La più bella notizia degli ultimi giorni. Andrea Franzoso rientra dalla porta principale in Trenord, controllata di Ferrovie Nord Milano pariteticamente con il gruppo Fs. E’ stato infatti nominato consigliere di amministrazione di Trenord, in quota Fs. Franzoso è il whistleblower di Ferrovie Nord Milano, la holding che gestisce il fallimentare trasporto pubblico lombardo. Colui che nel 2015 denunciò le malefatte e gli sperperi all’interno di ...

Tim - CdA conferma mandato a presentare offerte per asta 5G : Teleborsa, - Il Consiglio di Amministrazione di TIM ha analizzato e discusso i meccanismi e i processi legati all'asta relativa all'assegnazione delle frequenze 5G. Lo fa sapere la stessa compagnia ...

Tim - lunedì cda per discutere asta 5G dopo affondo Vivendi su Elliott : Riflettori accesi sul cda di Tim che si riunira' lunedì per fare il punto sull'asta 5G e sulla partecipazione dell'operatore tlc alla gara da cui il Governo si ripromette di ricavare 2,5 miliardi di euro. Il primo giorno dell'asta che mettera' a disposizione frequenze della banda 700 megahertz per il nuovo sistema tecnologico e' imminente: si tratta del prossimo 13 settembre. La riunione del board arriva dopo lo «scontro» di ...

Genova - cda Autostrade su demolizione ponte Morandi/ UlTime notizie - “in 30 giorni” : nominata commissione Toti : ponte Genova di Renzo Piano: Fincantieri costruisce, Autostrade paga. Ultime notizie: pronta la collaborazione fra i tre importanti soggetti. "demolizione in 30 giorni"(Pubblicato il Fri, 31 Aug 2018 12:53:00 GMT)

Banca Carige - Time&Life e Pop12 depositano lista per rinnovo CdA : Raffaele Mincione ha depositato la propria lista di candidati per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione di Banca Carige , in vista dell'Assemblea degli azionisti fissata per il prossimo 20 ...

Banca Carige - Malacalza InvesTimenti presenta lista per il CdA : Teleborsa, - Malacalza Investimenti, in qualità di azionista di Banca Carige con il 23,9586% del capitale sociale, comunica di aver presentato la propria lista per il rinnovo del Consiglio di ...

AUTOSTRADE - ZAIA : “MALE GESTIONE BENETTON SU CROLLO PONTE”/ Cda su Genova - “500 milioni per vitTime” : AUTOSTRADE per l'Italia e Atlantia: doppio cda per le misure di sostegno alle vittime di Genova. Conte conferma revoca concessioni: "fondi per ricostruzione troppo modesti"(Pubblicato il Tue, 21 Aug 2018 19:58:00 GMT)

