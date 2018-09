The Gifted 2 | quando in Italia? Le news

The Gifted 2×03 : il bambino di Polaris è malato! : The Gifted 2×03 trama e promo – Il terzo episodio della serie Tv andrà in onda sulla FOX americana martedì, 9 ottobre 2018. “CoMplications” vedrà l’Inner Circle alle prese con un evento inaspettato che riguarda la vita del figlio di Polaris. La trama di The Gifted 2×03 annuncia inoltre l’arrivo di un nuovo gruppo. The Gifted 2×03 trama e anticipazioni Siamo arrivati ad un punto cruciale per la vita di ...

The Gifted 2×01 : nuove alleanze e il parto di Polaris : The Gifted 2×01 trama e promo – La premiere della serie Tv firmata Fox andrà in onda martedì, 25 settembre 2018. “eMergence” getterà caos nei gruppi che abbiamo conosciuto in precedenza, spingendo Polaris ad allearsi con qualcuno di insospettato. La trama di The Gifted 2×01 ci parla in particolare di Reeva e di un salto temporale di sei mesi. The Gifted 2×01 trama e anticipazioni Ci siamo quasi: la prima puntata ...