The Big Casalinowski

Un nuovo spin-off di The Big Bang Theory dopo Young Sheldon? Steve Holland : “È una bella idea” : Si avvicina la fine per una delle serie più viste e amate al mondo, e i fan si chiedono se ci sarà un altro spin-off di The Big Bang Theory dopo Young Sheldon. Intervistato da Glamour, lo showrunner Steve Holland ha risposto a diverse domande sull'ultima stagione della comedy, che debutterà lunedì 24 settembre negli Stati Uniti. L'idea di proseguire il franchise è elettrizzante, ma lo sceneggiatore ammette di non pensarci al ...

Kaley Cuoco di The Big Bang Theory parla dell’ultima stagione - dal cognome di Penny al suo episodio preferito (video) : Ospite da The Talk e poi da James Corden, Kaley Cuoco di The Big Bang Theory ha svelato diverse anticipazioni e curiosità sull'ultima stagione della serie. Al programma pomeridiano, condotto tra le altre da Sara Gilbert, l'attrice ha confessato di avere un paio di desideri per il capitolo finale della comedy. “Vorrei conoscere il cognome di Penny". Come molti sanno, il suo personaggio viene conosciuto solo così, ma gli sceneggiatori non hanno ...

The Big Bang Theory - 5 cose da aspettarsi dall’ultima stagione : Un bimbo per Penny e LeonardRaj si fidanzaAncora più guest starLa sindrome di SheldonL'ascensore verrà riparatoLa notizia, seppur inevitabile prima o poi, ha lasciato i fan di sasso: la 12esima stagione di The Big Bang Theory, che debutta negli Stati Uniti il 24 settembre, sarà anche l’ultima. Dobbiamo dunque prepararci a dire addio a Sheldon, Penny, Leonard e tutti gli altri personaggi che abbiamo imparato ad amare da quando la sitcom ha ...

Jim Parsons da The Big Bang Theory a The Inn Crowd - Sheldon Cooper al lavoro su una sitcom gay : Jim Parsons ha trovato un nuovo lavoro dopo The Big Bang Theory. La comedy terminerà con la dodicesima stagione il prossimo anno, ma nel frattempo l'attore continuerà a prestare la sua voce per Young Sheldon, spin-off della serie CBS. Deadline annuncia un altro progetto per la star, quattro volte Premio Emmy per il miglior attore in The Big Bang Theory. L'interprete di Sheldon Cooper produrrà la sitcom The Inn Crowd. Ispirata a un articolo ...

Firenze Rocks 2019 / The Cure suonano il 16 giugno : ecco dove e quando acquistare i biglietti online : La nuova edizione di Firenze Rocks non è esattamente dietro l’angolo. Nonostante questo, sono emerse le prime indiscrezioni sull’evento musicale, The Cure sul palco.(Pubblicato il Wed, 19 Sep 2018 18:28:00 GMT)

The Cure a Firenze Rocks 2019 - unico concerto in Italia : info sui biglietti in prevendita da ottobre : The Cure a Firenze Rocks 2019 si esibiranno domenica 16 giugno. Sono loro i primi artisti annunciati per la nuova edizione di Firenze Rocks che nel mese di giugno 2019 tornerà a Firenze con tanti artisti internazionali. The Cure sono solo i primi annunciati in ordine di tempo ma molti altri nomi verranno comunicati a breve. The Cure a Firenze Rocks 2019 si esibiranno alla Visarno Arena di Firenze per un'unica ed imperdibile data Italiana ...

Mistero su The Big Bang Theory - il cast e gli scrittori non hanno ancora pensato al finale di serie : Come si concluderà The Big Bang Theory? Il cast e gli scrittori ancora non lo sanno. Nel finale dell'undicesima stagione è stato celebrato l'atteso matrimonio di Amy e Sheldon, e ora i fan si chiedono in che modo la sit-com chiuderà il cerchio. Alcune anticipazioni erano arrivate dallo showrunner Steven Holland, che aveva dichiarato la sua intenzione a dare una risposta a molte delle domande poste dalla serie: Penny e Leonard avranno un figlio? ...

Too big to fail : 10 anni fa il crack della banca Lehman BroThers : Dall'esplosione della crisi, nel lontano 2008, sono passati esattamente dieci anni, che hanno profondamente trasformato l'economia europea, anche quella del nostro paese , che non riesce ancora ad ...

Milano. The Big draw : il festival del disegno abiterà il Castello Sforzesco : È il Castello Sforzesco la sede dell’edizione 2018 di “The big draw”, il più grande festival del disegno al mondo

Svelato il promo di Young Sheldon 2 - nella seconda stagione un nuovo legame con The Big Bang Theory (video) : nella notte, la CBS ha Svelato il promo di Young Sheldon 2. I nuovi episodi debutteranno lunedì 24 settembre, preceduti dalla dodicesima e ultima stagione di The Big Bang Theory. Entrambe le serie poi torneranno alla loro consueta slot, al giovedì sera. Il network ha anche divulgato la sinossi del primo episodio di Young Sheldon 2, in cui si legge: Dopo che Sheldon smonta il frigorifero per fermare un ronzio disturbante, riceve una lettera in ...

Il Professor Proton in The Big Bang Theory 12 - Arthur Jeffries aiuterà Sheldon per l’ultima volta? : L'ultima volta lo abbiamo visto la passata stagione e ora farà il suo ritorno: il Professor Proton in The Big Bang Theory 12 apparirà per salutare Sheldon, forse, per l'ultima volta. TV Line ha confermato in esclusiva che l'attore Bob Newhart tornerà di nuovo a vestire i panni di Arthur Jeffries, ovvero il Professor Proton per un episodio dela dodicesima stagione finale della comedy di CBS. Al momento non si hanno ulteriori dettagli sui ...

Al via The Big Draw 2018 - il festival del disegno più grande del mondo : disegno per riscoprire i dettagli del mondo intorno a noi, le proporzioni, il paesaggio, per progettare un orto, una panca, una giacca. Per rilassarsi dopo una giornata davanti al computer. Non ...