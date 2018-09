The Best Fifa | trionfa Modric Ronaldo e Messi grandi assenti

Didier Deschamps vince il Fifa The Best Award per la categoria allenatori : E’ il commissario tecnico della Francia campione del mondo, Didier Deschamps, a vincere il Fifa The Best Award per la categoria allenatori. Il tecnico francese è stato premiato alla Royal Festival Hall di Londra, dove è in corso la cerimonia. Il primo a ricevere un riconoscimento nella serata londinese è stato l’attaccante egiziano del Liverpool Mohamed Salah, considerato l’autore del più bel gol della stagione, la rate ...

Fifa The Best - Ronaldo snobbato : Modric è il miglior giocatore : TORINO - Luka Modric ha vinto il premio Fifa The Best come miglior giocatore del 2018. Alla Royal Festival Hall di Londra il giocatore croato ha superato la concorrenza di Cristiano Ronaldo e Momo ...

The Best Fifa - stasera le premiazioni. Non ci saranno Messi e Ronaldo : Umore invece all'opposto per Leo Messi, che per la prima volta non sarà sul podio dei più grandi giocatori al mondo. Come Cr7, peraltro, non sarà presente al Gran Galà per motivi personali, come ...

Juventus - Ronaldo si ripete : niente Fifa The Best. Mbappè nuovo Pallone d’Oro? : Ronaldo SI ripete- Cristiano Ronaldo non parteciperà al Fifa The Best. L’attaccante portoghese non prenderà parte alla manifestazione dopo che lo stesso diretto interessato avrebbe appreso la notizia di non aver vinto il trofeo. Altro successo per Modric: il centrocampista sarà preferito al portoghese e a Mbappè. Presa di posizione totale da parte di Cristiano […] L'articolo Juventus, Ronaldo si ripete: niente Fifa The Best. Mbappè ...

Ramos "snobba" Cristiano : "Il FIFA The Best? Lo darei a Modric" : "Ci sono giocatori con più marketing, con più nome, ma Modric merita". Il riferimento di Sergio Ramos è chiaro: nell'intervista rilasciata ad "As" dopo la vittoria della Spagna contro l'Inghilterra, ...

The Best FIFA - Sergio Ramos vota per Modric : "Merita di vincerlo" : Il difensore della Spagna non nomina Ronaldo ma afferma: "Ci sono giocatori con più marketing, ma se vincerà lui sarò contento"

Vrsaljko : 'Premio The Best? Lo merita Modric' : Ecco le sue dichiarazioni, riportate dal giornale croato 24sata : 'E' stato un piacere riunirsi ai compagni di squadra, specialmente dopo la Coppa del Mondo. Non sono dispiaciuto, ogni pensiero che ...

Fifa The Best - Cristiano Ronaldo sfida ancora Modric. In corsa anche Salah. Messi fuori dai finalisti dopo 12 anni : Cristiano Ronaldo può rifarsi. I tre finalisti del premio "The Best Fifa 2018" sono gli stessi del giocatore dell'anno Uefa: Luka Modric, CR7 e Mohamed Salah. La federcalcio mondiale ha annunciato le ...

The Best FIFA Football Awards 2018 – Pubblicati i nomi dei finalisti : sfida tra Cristiano Ronaldo - Modric e Salah : La FIFA ha pubblicato i nomi dei finalisti dei FIFA Football Awards 2018 La FIFA ha pubblicato i nomi dei finalisti dell’edizione 2018 dei FIFA Football Awards, i premi più importanti del mondo del calcio. Come miglior giocatore ci sono in corsa Cristiano Ronaldo, Luka Modric e Mohamed Salah. I vincitori saranno premiati alla Royal Festival Hall di Londra il 24 settembre. Il portoghese della Juventus in corsa anche per il miglior ...

FIFA The Best - premio miglior gol : ci sono le rovesciate di Cristiano Ronaldo e Bale : Nessuna rete ancora segnata con la maglia della Juventus, eppure Cristiano Ronaldo è in lotta per il premio di miglior gol dell'anno. Proprio all'Allianz Stadium, ma in maglia Real, con quella ...

FIFA The Best : Ronaldo - Modric e Salah come a Montecarlo. Sono finalisti per il premio di miglior giocatore : Ancora loro, sempre loro. Salah, Modric e Cristiano Ronaldo a sfidarsi di nuovo per un trofeo personale. Dopo il titolo di UEFA Player of the Year consegnato a Luka Modric in occasione del sorteggio ...