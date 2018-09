TG RDN del 24 09 18

romadailynews

(Di lunedì 24 settembre 2018) SOSPETTO RIGETTO PER PRIMO TRAPIANTO DI FACCIA SU DONNA Rischia di fallire il primo trapianto di faccia in Italia, avvenuto su una donna all’ospedale Sant’Andrea di Roma. La direzione aziendale del nosocomio ha diramato stamani un bollettimo medico preoccupante riguardo l’esito del trapianto. Durante la notte i tessuti trapiantati hanno manifestato segni di sofferenza del microcircolo per sospetto rigetto. Le condizioni generali della donna sono buone e non rischia la vita, ma i medici adesso stanno valutando la possibilita’ di una ricostruzione temporanea con tessuti autologhi della paziente. Annullata la conferenza stampa prevista al ministero della Salute per presentare i risultati dell’intervento. ROMA, SU VIA ARDEATINA TEST AL GRAFENE: VITA STRADA AUMENTA 250% Si chiama ‘Ecopave’ l’innovativo materiale per la copertura del manto ...