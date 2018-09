Tende sartoriali | un lusso per la casa alla portata di tutti

dilei

(Di lunedì 24 settembre 2018), il valore aggiunto dellatà Immaginate di entrare nell’atelier di un sarto e di affidarvi a lui per confezionare l’abito per una grande occasione. Vorrà sapere tutto di voi, dei vostri gusti, dell’occasione in cui indosserete l’abito, dell’effetto che volete che quell’abito abbia e sulla base di queste informazioni cucirà un abito che valorizzerà al meglio la vostra figura. Allo stesso modo, immaginate di rivolgervi a un sarto per realizzare le vostre. Un artigiano che sa come valorizzare la vostraattraverso la creazione di un senso di armonia ed eleganza. I dettagli sono tutto: come cade la tenda? Qual è la lunghezza giusta che deve avere? Quali rifiniture la mettono in risalto ed esaltano l’ambiente? Sono tanti gli ingredienti che portanorealizzazione di una vera e propria magia, fatta di ombre e pieghe sapientemente studiate, da volumi e ...