Telltale e la ricetta del disastro perfetto - editoriale

eurogamer

: Telltale Games annuncia la bancarotta ed licenziamenti. Analizziamo insieme i fatti. - Eurogamer_it : Telltale Games annuncia la bancarotta ed licenziamenti. Analizziamo insieme i fatti. -

(Di lunedì 24 settembre 2018) Come un fulmine a ciel sereno è arrivata una di quelle notizie capace di intristire qualsiasi appassionato del settore:Games chiude o almeno è molto vicina alla dipartita. Lo stato di buona salute dello studio, che vedeva ben quattrocento dipendenti e diversi sequel in arrivo, è ormai un lontano fantasma. Sono rimasti in venticinque tener botta, a garantire che The Walking Dead: The Final Season rispetti gli accordi presi, ma gli altri progetti in cantiere (tra cui la trasposizione di Stranger Things) resteranno solo remote fantasie. Il mercato dei videogiochi non perdona e se commetti troppi errori consecutivi, per rientrare dei soldi previsti e mai guadagnati, l'unica via è il licenziamento di massa, al fine di prevenire la chiusura totale. Di casi in tal senso ne abbiamo visti molti: THQ distrutta dalle tavolette uDraw, Visceral Games dopo Army of Two: The Devil's Cartel e ...