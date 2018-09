Tassi di gravidanza in pazienti infertili portatrici di policistosi ovarica | confronto

fondazioneserono

(Di lunedì 24 settembre 2018) La sindrome dell’ovaio policistico (PCOS) è un’endocrinopatia che colpisce il 6-10% delle donne in età fertile. Nella sua patogenesi si è dimostrato un ruolo chiave del fattore metabolico, in particolare l’insulino-resistenza. Pertanto si sta diffondendo nella sua terapia l’uso dell’inositolo, un agente insulino-sensibilizzante che migliora l’attività dei recettori dell’insulina. Abbiamo voluto studiare l’effetto clinico dell’inositolo indi. In particolare sono state valutate la qualità della stimolazione ovulatoria e le percentuali di(pregnacy rate). La PCOS è una patologia endocrina molto complessa che coinvolge ipotalamo, ipofisi, surrene e tessuto adiposo. È caratterizzata da una triade classica di segni, delineati dal Rotterdam ESHRE/ASRM consensus meeting nel 2003: oligo/anovulazione; evidenza clinica o biochimica di ...