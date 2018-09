Tasse | Macron lancia mega taglio fiscale da 25 mld Di Maio | facciamo come loro

Macron vara il maxi-taglio delle Tasse - il deficit sale al 2 - 8% : Una maxi-manovra per dare impulso all'economia, creare nuovi posti di lavoro e rilanciare il potere d'acquisto delle famiglie: malgrado una crescita meno brillante del previsto, 1,7% contro l'1,9% stimato inizialmente,, la Francia di ...

Macron taglia le Tasse : "Il deficit salirà al 2 - 8%". Di Maio : "Facciamo come la Francia" : L'annuncio della riduzione delle tasse promossa da Macron, con conseguente crescita del deficit, ha subito indotto Luigi Di Maio a sfregarsi le mani. Il leader pentastellato, teoricamente impegnato nella riunione in corso all'Ilva di Genova, ha subito colto la palla al balzo twittando: "La Francia per finanziare la sua manovra economica farà un deficit del 2,8%. Siamo un Paese sovrano esattamente come la Francia. I soldi ci sono e si possono ...

