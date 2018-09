Tajani | per quattro cialtroni non si fa la Tav Torino-Lione

L'obiettivo di Tajani : "Spingiamo per rompere l'asse Carroccio-5 Stelle" : Fiuggi (Fr) - La "tre-giorni" di Fiuggi ha un protagonista assoluto in Antonio Tajani. È lui l'altra faccia del leader Silvio Berlusconi, per il suo popolo, per parlamentari e dirigenti spesso inaccessibile. Il vicepresidente, invece, è sempre in mezzo alla gente e lo dimostra alla convention che ha organizzato nel suo collegio elettorale.Lancia messaggi chiari, pieni di incompatibilità totale con i grillini ma anche di distanza dagli alleati ...

Presidente dell'Europarlamento Tajani difende nuove norme Ue per Copyright sul web : Strasburgo, 11 set., askanews, - Il Presidente del Parlamento europeo, Antonio Tajani, ha parlato ancora una volta, oggi a Strasburgo, in difesa delle nuove norme Ue della 'direttiva Copyright', per ...

Tajani - FI - : 'Alleanze per rafforzare il centrodestra' : Forze diverse, ma alleate per rafforzare davvero il centrodestra", presenta così a Il Messaggero Antonio Tajani , vicepresidente di Forza Italia, il futuro politico dei moderati. Tramonta, dunque, il ...

Tajani - Fi - : dalla parte degli imprenditori che sciopereranno contro il governo : Se la maggioranza lasciasse perdere la politica economica che sta portando avanti, troverebbe Forza Italia pronta a dare una mano". "Ma - minaccia - se continua su questa strada, trascurando lavoro e ...

Antonio Tajani (FI) : “Spero che Salvini convinca Orban a modificare l’accordo di Dublino” : Il Presidente del Parlamento europeo e vicepresidente di Forza Italia Antonio Tajani, in collegamento con L’aria che tira estate (La7) alla vigilia dell’incontro del Ministro degli Interni Matteo Salvini con il premier ungherese Viktor Orban. “Mi auguro che il ministro Salvini convinca Orban a approvare la riforma di Dublino – ha detto -. Il numero dei rifugiati per loro non sarebbe così alto e ci sono tre anni di ...

Conte : "Superare 3% per le infrastrutture"/ Tajani d'accordo : "sforare obbligo è possibile" : Conte: "Superare 3% per le infrastrutture". Ultime notizie, il presidente del Parlamento Europeo Antonio Tajani d'accordo: "sforare obbligo è possibile"(Pubblicato il Thu, 23 Aug 2018 12:48:00 GMT)

SONDAGGI POLITICI/ Futuro di Forza Italia : per il 62% Berlusconi è ‘finito’ - ma Tajani non dispiace.. : SONDAGGI POLITICI, ultime notizie e intenzioni di voto: media consensi, crollo verticale del Pd in 12 mesi. Lega di Salvini "sottovalutata" da partito territoriale e boom nazionale(Pubblicato il Wed, 22 Aug 2018 10:42:00 GMT)

Governo Conte vs Europa : Giorgetti “sforare 3% per opere pubbliche”/ Deficit-pil - Tajani : “Ue ci aiuterà” : Infrastrutture, Governo Conte sfida l'Europa: Giorgetti, "sforare il 3% per opere pubbliche". Ultime notizie, Deficit-pil e le scelte di Lega-M5s: Tajani, "l'Ue ci aiuterà"(Pubblicato il Tue, 21 Aug 2018 12:26:00 GMT)

Tajani : sforare 3% è possibile ma non per reddito cittadinanza : Roma, 21 ago., askanews, - sforare il 3% del rapporto deficit/Pil 'non solo è giusto, ma è possibile. L'Europa non ammette che si sfori per provvedimenti come il reddito di cittadinanza, ma è ...

Riavvicinamento Tajani-Toti per rinforzare il centrodestra : Spiragli di ricucitura. Un dialogo che qualcuno definisce "subacqueo", segnato dalla diffidenza e dalle scorie della querelle Rai. Ma anche la necessità tattica sia della Lega che di Forza Italia di tenere viva l'alleanza più naturale e giocare di sponda nel momento in cui, davanti alla tragedia del ponte Morandi, bisogna uscire dal perimetro accogliente della propaganda e compiere scelte complesse e importanti.Un primo test per misurare lo ...

Crollo Ponte : Tajani - si può lavorare per 800 milioni da Ue a Genova : "Per Genova si potrebbe lavorare a una cifra pari a quella della Lione-Parigi, dove il finanziamento dell'Unione europea è stato di 800 milioni". Lo ha detto il presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, rispondendo ai cronisti che gli chiedevano a quanto potessero ammontare le risorse per il nodo di Genova, nell'ambito dei 30 miliardi a disposizione per le reti Ten-T nel bilancio comunitario ...

Antonio Tajani - la rivoluzione di Forza Italia : sfida web per rispondere all'attivismo di Matteo Salvini : Antonio Tajani sta cercando di rivoluzionare Forza Italia partendo dalla comunicazione. Il vicepresidente del partito ha creato un web-team di esperti, volontari e parlamentari che per anni sono stati ...

Salute - Tajani : “Non ho mai visto morire un bambino per un vaccino” : “Non ho mai visto morire un bambino per un vaccino, ma tanti che non erano invece vaccinati. Sto dalla parte delle mamme ‘si’ vax’“: queste le parole di Antonio Tajani, presidente del Parlamento Ue, pronunciate oggi a margine di un incontro alla comunità terapeutica di Trivigliano (Frosinone). L'articolo Salute, Tajani: “Non ho mai visto morire un bambino per un vaccino” sembra essere il primo su Meteo ...

Tav - Toninelli replica a Tajani : “La mangiatoia è finita”. Il vice Siri (Lega) : “Le opere si possono fare senza sprechi” : “La mangiatoia è finita, se lo metta in testa chi blatera di Tav”. “fare una grande opera non è per forza alimentare una mangiatoia”. Alla vigilia della pausa estiva del Parlamento resta alta la tensione sulla Torino-Lione. E, come dal primo giorno dell’insediamento dell’esecutivo, rimangono le divergenze sull’opportunità o meno di continuare i lavori per l’Alta velocità. Con sensibilità diverse ...