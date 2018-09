optimaitalia

Sviluppi del 5G in Italia, l'appuntamento del 28 settembre e il ruolo di Huawei

(Di lunedì 24 settembre 2018) A che punto è il 5G in? La domanda è d'obbligo visti i recenti appuntamenti con l'apertura dell'asta per le nuove frequenze. Ebbene, proprio questa fase non si è ancora conclusa ma già i risultati per il Governo sono sensazionali: le offerte dei vari operatori stanno per toccare e di certo supereranno quota 5 miliardi di euro ma ora dalle parole bisognerà passare anche ai fati. Un prossimo evento da non prendere affatto sotto gamba è quello previsto per il prossimo 28e organizzato da.Cosa succederà appunto questo venerdì 28? In programma c'è il5G Summit che andrà in scena a Roma presso la Nuova Aula dei Gruppi Parlamentari. Il presidente diLuigi De Vecchis e il CEO dell'azienda Thomas Miao animeranno il dibattito sulle nuove sfide delle connessioni veloci in cui si parlerà della necessaria regolamentazione della nuova ...