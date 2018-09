Super Liverpool Barça e Real a braccetto e colpo del River alla Bombonera Fine del

lanotiziasportiva

(Di lunedì 24 settembre 2018) Il punto sulsettimana estero del football. C’era il “clasico” e l’hanno vinto i Milionarios. Il Barcellona frena col Girona e in Scozia il Celtic perde a Kilmarnock. Ilcomanda la Premierdi Stefano Ravaglia Weekend internazionale molto intenso e pieno di sorprese nei vari campionati esteri. Se in Germania il Bayern liquida lo Schalke nella Ruhr con un rotondo 2-0 firmato da James Rodriguez e Lewandovski (rigore) e si porta a +2 sulla sorprendente Hertha Berlino (4-2 al Moenchengladbach), in Spagna la testa della classifica è questione a due. Mentre il Valencia non vince più da 5 partite (0-0 a Villar), ildi Lopetegui piega l’Espanyol: basta una rete di Asencio verso ladel primo tempo approfittando del pareggio interno del Barcellona contro i vicini di casa del Girona, che al ritorno sfideranno la squadra di ...