Suora rompe la testa al sacerdote con un mattone | a conclusione della messa

(Di lunedì 24 settembre 2018) Quello che poteva trasformarsi in un dramma per un gesto di rabbia, si è manifestato con un ricovero d’urgenza in ospedale. Nella sagrestia di Veroli nella chiesa di Santa Maria dei Franconi una(aspirante) per un litigio ha rischiato di compiere qualcosa di molto più grave. Sono persone, sacerdoti e suore, sono sottoposti a tentazioni di ogni genere, si arrabbiano ridono scherzano come tutti. Certo arrivare a colpire con unun’altra persona è un po’ più che un gesto di rabbia. Alla finecelebrazione, don Taddeo è stato colpito proprio da un, sferrato per un futile motivo – questo quanto riportato nella deposizione – un rosario. Ilrivendicava fossechiesa, mentre laaffermava essere di sua proprietà. Per quanto hanno fatto voto di povertà e hanno rinunciato a tutti i beni materiali, ...