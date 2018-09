Sulla legge per le madri detenute c' è ancora molto da fare

Aeroporti di Puglia - cinque dipendenti in odore di licenziamento per avere barato Sulla legge 104 : I furbetti della legge 104 sono stati pizzicati anche all'aeroporto di Bari . In cinque, tutti dipendenti della società di gestione Aeroporti di Puglia , hanno ricevuto la lettera di contestazione che ...

‘Ci sono tensioni Sulla legge di Bilancio?’ - Di Maio risponde ma viene interrotto dalla giornalista : ‘Mi faccia finire - almeno’ : Il vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio, è in visita a Nola e fa il punto stampa con un gruppo di giornalisti. “Si parla di tensioni all’interno del governo in vista della manovra, qual è il suo commento?”, chiede una giornalista al ministro del Lavoro. Di Maio inizia a rispondere ma viene interrotto dopo pochi secondi. “Mi faccia finire, almeno” protesta, seccato, Di Maio. Che poi aggiunge: ...

Il governo scricchiola Sulla legge di bilancio : Nuovo scambio di accuse tra Salvini e il ministro Esteri del Lussemburgo New York, 17 set - (Agenzia Nova) - Non si placa lo scontro tra il ministro dell'Interno Matteo Salvini e Jean Asselborn, ministro degli Affari esteri del Lussemburgo, che venerdì scorso si sono resi protagonisti di un acceso

Anm contro la nuova legge Sulla legittima difesa - Salvini : 'Io tiro dritto' : Secondo il presidente dell'Anm Francesco Minisci, una nuova legge sulla legittima difesa "non serve e può essere anzi molto rischiosa". Immediata la replica del ministro dell'Interno Matteo Salvini. "...

Anm contro la nuova legge Sulla legittima difesa - Salvini : 'Io tiro dritto' : Secondo il presidente dell'Anm Francesco Minisci, una nuova legge sulla legittima difesa "non serve e può essere anzi molto rischiosa". Immediata la replica del ministro dell'Interno Matteo Salvini. "...

Giustizia - l'Anm bacchetta il governo : non serve una nuova legge Sulla legittima difesa : Le toghe non perdono il vizio di voler fare politica, cercando di condizionare il legislatore. L'ultimo esempio arriva dall"Associazione nazionale magistrati, che si dice contraria ad una nuova legge sulla legittima difesa, dato che già esiste quella approvata nel 2006. Ad affermarlo è il presidente del "sindacato delle toghe", Francesco Minisci, all'apertura dei lavori della riunione odierna del Comitato direttivo centrale dell"Anm."All"esame ...

Perché Sulla legge sul copyright Di Maio ha preso un’altra bufala : Roma. Il ministro del Lavoro Luigi Di Maio si è messo su Facebook, l’altroieri, per commentare l’approvazione della direttiva europea sul copyright da parte del Parlamento di Strasburgo. Forse malconsigliato, forse poco aggiornato, forse un po’ troppo sensibile alla propaganda antieuropea, Di Maio è

Psg - Tuchel : 'Areola in pole. Buffon? Una leggenda - ha grande influenza Sulla squadra' : A svelarlo è direttamente l'allenatore del club francese Thomas Tuchel che ha parlato così in un'intervista a Breaking Sport , trasmissione di RMC Sport : "Se ho deciso la gerarchia dei portieri tra ...

Copyright - Sulla riforma Ue un dibattito surreale. Non scriviamo una legge contro i giganti del web : Si intitola Diritti d’autore e giganti americani la ricerca commissionata dalla Gesac – l’associazione che raccoglie le società europee che rappresentano autori e compositori -, pubblicata nei giorni scorsi. È una ricerca promossa da Creators for Europe, un movimento di recentissima costituzione nato per difendere la proposta di direttiva europea sul diritto d’autore bocciata prima dell’estate dal Parlamento europeo e sulla quale lo stesso ...

Copyright - Sulla riforma Ue un dibattito surreale. Non scriviamo una legge contro i giganti : Si intitola Diritti d’autore e giganti americani la ricerca commissionata dalla Gesac – l’associazione che raccoglie le società europee che rappresentano autori e compositori -, pubblicata nei giorni scorsi. È una ricerca promossa da Creators for Europe, un movimento di recentissima costituzione nato per difendere la proposta di direttiva europea sul diritto d’autore bocciata prima dell’estate dal Parlamento europeo e sulla quale lo stesso ...

Media austriaci : "Pronta la bozza di legge Sulla doppia cittadinanza agli altoatesini" : È pronto il parere della commissione di esperti in merito alla concessione della cittadinanza austriaca ai sudtirolesi. La notizia della Tiroler Tageszeitung viene smentita dalla Fpoe, che però conferma la presentazione del disegno di legge entro l'anno. I sudtirolesi di lingua tedesca e ladina potranno votare per il Nationalrat, il parlamento austriaco. Il servizio civile scatterà invece solo se il neo cittadino ha la ...

Robert Plant - oggi la musica rock compie 70 anni. Nove curiosità Sulla leggenda dei Led Zeppelin : Nasceva proprio oggi, 70 anni fa, Robert Plant, “uno di quelli” che la storia del rock l’ha scritta per davvero, non fosse altro per quanto fatto con i Led Zeppelin. Vale la pena dunque ripercorrere in parte il vasto campionario a lui connesso. Già ora chiedo venia “ai puristi” per eventuali mancanze/ovvietà; a loro s’intendano queste mie come semplice ripasso da leggere sotto l’ombrellone. Agli “altri” invece, rivolgo queste poche righe ...

Autostrade - Giorgetti : “Nessuna legge per revocare concessioni”. Ed è scettico Sulla nazionalizzazione : Era l’esponente politico più atteso al Meeting di Rimini, Giancarlo Giorgetti, sottosegretario alla presidente del Consiglio e ‘mente’ della Lega di Salvini. “Non credo che la gestione dello Stato possa essere più efficiente”, dice Giorgetti sull’ipotesi di nazionalizzazione della rete autostradale, ipotizzata dal ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli e dal segretario della Lega Matteo Salvini. E ...

RIFORMA PENSIONI 2018 E QUOTA 100/ Le parole di Tria e Di Maio Sulla legge di bilancio (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI 2018 e QUOTA 100, oggi 9 agosto. Le parole di Tria e Di Maio sulla Legge di bilancio. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali(Pubblicato il Thu, 09 Aug 2018 05:58:00 GMT)