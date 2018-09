Striscia la Notizia | Tapiro d’oro a Rocco Casalino dopo lo sfogo contro il Mef

davidemaggio

: VI ASPETTO STASERA SU CANALE 5 per la 31.a di STRISCIA LA NOTIZIA #eziogreggio #èluiononèlui #adoooro - EzioGreggio : VI ASPETTO STASERA SU CANALE 5 per la 31.a di STRISCIA LA NOTIZIA #eziogreggio #èluiononèlui #adoooro - Striscia : Stasera, nella prima puntata della 31esima edizione di #Striscia la notizia – la voce dell’inconsistenza (Canale 5,… - EzioGreggio : da Lunedì 24 Settembre EZIO GREGGIO e MICHELLE HUNZICHER conducono @Striscia la Notizia #adoooro #eziogreggio… -

(Di lunedì 24 settembre 2018)d'oro ala “mega vendetta” auspicatai tecnici del Mef,ha ricevuto il primod’oro della nuova stagione dila. Il portavoce del premier Conte è stato raggiunto da Valerio Staffelli con l’ironico premio a seguito delle polemiche suscitate dalla diffusione di un audio in cui l’ex concorrente del Grande Fratello minaccia di “fare fuori” i burocrati del Ministero dell’Economia e delle Finanze nel caso in cui non trovassero i fondi per il reddito di cittadinanza. “Se non escono i soldi per il reddito di cittadinanza” aveva affermatoin una conversazione destinata a rimanere confidenziale “tutto il 2019 sarà dedicato a far fuori quei pezzi di merd@ del Mef“. Per quelle parole, il portavoce del Presidente del Consiglio e capo della ...