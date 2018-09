Striscia la notizia | puntata 24 settembre 2018 ...

mediaset - canale5 * ' Striscia la notizia ' : ' QUESTA SERA A Striscia LA NOTIZIA il PRIMO TAPIRO D'ORO DELLA STAGIONE A ROCCO CASALINO PER ... : ... , dopo la polemica scatenata dalla diffusione di un audio in cui il portavoce del premier Conte minaccia di "fare fuori" i tecnici del Ministero dell'Economia e delle Finanze nel caso in cui non ...

Striscia la notizia 2018/2019 – La trentunesima edizione del TG satirico ideato da Antonio Ricci. : La voce dell’inconsistenza. Questo è il sottotitolo dato alla trentunesima edizione di Striscia la notizia, il telegiornale satirico nato nel 1988 su Italia 1 dalla mente di Antonio Ricci, padre padrone dell’access prime time di Canale 5 da ormai un trentennio. Ad inaugurare il bancone ci sarà, questa sera, la collaudata coppia composta da Ezio Greggio e Michelle Hunziker. La scorsa edizione ha chiuso con una media di 4.774.000 ...

Striscia la Notizia assegna il primo tapiro della stagione a Rocco Casalino : Il primo tapiro d'oro della nuova stagione di Striscia la Notizia andrà a Rocco Casalino, il portavoce del premier Giuseppe Conte, dopo la polemica scatenata dalla diffusione di un audio in cui minacciava di "fare fuori" i tecnici del Ministero dell'Economia e delle Finanze nel caso in cui non trovassero i fondi per il reddito di cittadinanza. È la seconda volta che l'ex concorrente del Grande Fratello riceve questo 'premio'. Il ...

Striscia la Notizia : 30 curiosità per i 30 anni del Tg satirico : Ezio Greggio e Michelle Hunziker Dopo l’overdose di papere estive, l’access prime time di Canale5 torna da oggi, come da tradizione, ad essere animato da Striscia la Notizia. A tenere a battesimo la nuova stagione saranno Michelle Hunziker ed Ezio Greggio, in coppia sin dal 2004. In questa stagione Striscia la Notizia, la cui prima puntata andò in onda il 7 novembre 1988 su Italia1, festeggerà il suo trentesimo anniversario di trasmissione. Per ...

