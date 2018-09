Stipendi ma non solo | ecco i 10 atleti più ricchi del mondo

Stipendi staff premier - il cambiamento non c’è : Casalino guadagna più di Conte. Come Sensi prendeva più di Renzi : L’ufficio stampa e del portavoce del premier Giuseppe Conte costa in totale 662mila euro lordi all’anno. Di questi 169mila vanno al portavoce Rocco Casalino che guadagna più del presidente del Consiglio (che non essendo deputato si ferma a 114mila euro). La situazione è quindi immutata rispetto ai due predecessori del governo Renzi, quando premier e suo portavoce Filippo Sensi guadagnavano esattamente le stesse cifre. E’ stata ...

Scuola - Bussetti : “Aumenteremo Stipendi docenti”/ “Test Invalsi? Non può essere valido per Maturità” : Scuola, Bussetti: “Aumenteremo stipendi docenti. Test Invalsi? Non può essere valido per Maturità”. Il ministro dell'Istruzione ha parlato anche di concorsi e graduatorie...(Pubblicato il Wed, 12 Sep 2018 20:16:00 GMT)

Ctp - la protesta viaggia sul vetro : 'Guidare senza Stipendio non si può' : Una provocazione verso gli utenti, ma anche una forma di protesta nei confronti dell'azienda per il ritardo ormai cronico con cui provvede al pagamento degli stipendi. Usano l'ironia gli autisti della ...

Il marito è malato - lei non può ritirare il suo Stipendio : 'Aiutateci' : BRINDISI - Il marito, afflitto da una grave malattia, è allettato, ma lei non può andare a riscuotere il suo stipendio. Mary Semeraro, moglie di Enrico, un porta lettere delle Poste Italiane, si ...

Ilva - Avvocatura a Di Maio : “Ci sono vizi - ma la gara non è nulla”. E Arcelor pensa a più occupati - ma con Stipendi minori : La gara non è automaticamente annullabile, anche se ci sono effettivamente dei vizi. L’Avvocatura generale dello Stato ha inviato al ministero dello Sviluppo Economico il parere richiesto da Luigi Di Maio, rigettando di fatto la palla nel campo del vicepremier. Perché le “possibili anomalie” nel bando per l’assegnazione dell’Ilva, sulle quali il Mise chiedeva un chiarimento, secondo l’Avvocatura c’erano ...

NoiPa - cedolino non ancora caricato? Lo Stipendio netto sarà visibile in anticipo : Dopo il servizio self service 'Contratti scuola a tempo determinato', NoiPa ha dato nuova comunicazione, in queste ore, sul proprio sito web di un ulteriore servizio, che dovrebbe essere attivo a partire da settembre. Si chiama 'Consultazione pagamenti' e permettera' agli amministrati di monitorare lo stato del proprio stipendio, ma soprattutto la cifra al netto, ancora prima che venga caricato il cedolino. NoiPa: stipendio verificabile in ...

Roberto Farnesi non è solo un attore. Per arrotondare lo Stipendio fa “questo” : Tutti lo conosciamo perché ha recitato in televisione in varie fiction e soap di Mediaset. Abbiamo visto il bel Roberto Farnesi in Carabinieri, Centovetrine, Le Tre Rose di Eva ma Farnesi non è solo un attore amatissimo. E sapete cosa altro fa nella vita? Beh, non lo immaginerete mai… Roberto Farnesi, che a luglio ha compiuto 49 anni, è anche un imprenditore di successo. Nel 2014 ha infatti aperto un ristorante insieme a un suo amico. ...

Self service Noipa : come sfruttarlo al meglio per lo Stipendio - ma non solo : Da poco tempo, è disponibile il nuovo servizio Self service Noipa Contratti Scuola a tempo determinato. Tramite il Self service gli amministrati hanno anche la possibilità di visualizzare la rata stipendiale in anticipo, prima della pubblicazione del cedolino dettagliato. All’interno di questa sezione, sono fornite diverse informazioni. Self service Noipa: le informazioni consultabili Tra le […] L'articolo Self service Noipa: come ...

Stipendio tracciabile : non vale per il lavoro domestico - esclusi i rimborsi spese : Dal primo luglio è in vigore l'obbligo di tracciabilità per gli stipendi, che quindi non possono essere pagati in contanti. La Fondazione Studi dei consulenti del lavoro in un proprio approfondimento ...

Due Stipendi e - troppi - debiti : i conti in tasca a Renzi che non tornano : Alla fine dell'anno, pare, gli dovrebbero rimanere sul conto sì e no 600 euro. L'economia domesica, si sa, è una scienza difficile e inesatta. Ma nei conti della famiglia Renzi qualcosa non torna. Tanto che dopo aver contratto un mutuo da 900mila euro per comprare la mega villa a ...

NoiPa - oggi accredito Stipendio supplenti ma non mancano le polemiche : Come da comunicazione ufficiale pubblicata sul portale della Pubblica Amministrazione, NoiPa, oggi, giovedì 26 luglio, è prevista l’erogazione dello stipendio a favore del personale supplente breve e saltuario. L’accredito degli emolumenti, comunque, è strettamente collegato all’autorizzazione delle segreterie scolastiche, alla data del 18 luglio e, di conseguenza, alla disponibilità di fondi sui relativi capitoli di spesa, ...

