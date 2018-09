Squalifica Spalletti | ricorso immediato dell’Inter

Squalifica Spalletti - Inter annuncia ricorso : L'Inter ha annunciato che farà ricorso contro la giornata di Squalifica , comminata dal giudice sportivo al proprio allenatore Luciano Spalletti. Il tecnico nerazzurro è stato fermato per "...

L'Inter presenterà ricorso contro la squalifica del tecnico Luciano Spalletti. L'allenatore nerazzurro è stato fermato per un turno per l'esultanza al 94' dopo il gol di

Inter - Spalletti Squalificato dal giudice sportivo : i dettagli : L’allenatore dell’Inter, Luciano Spalletti, è stato squalificato dal giudice sportivo per una giornata di campionato Il giudice sportivo di Serie A, in merito alle partite della quinta giornata, ha squalificato per un turno l’allenatore dell’Inter, Luciano Spalletti, per “avere, al 49° del secondo tempo, immediatamente dopo la realizzazione del gol, assunto un atteggiamento polemico nei confronti del Quarto ...

