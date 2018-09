Spazio | Previsioni Meteo infallibili con il satellite Aeolus | una missione rivoluzionaria

Conto alla rovescia per il lancio di Aeolus - il cacciatore di venti : li studierà dallo Spazio per previsioni meteo più precise : E’ iniziato il contro alla rovescia per il lancio del satellite europeo Aeolus, il cacciatore dei venti dell’Agenzia spaziale europea che promette di rivoluzionare la meteorologia. Il lancio è previsto il 21 agosto dalla base europea di Kourou, nella Guyana francese. Questa pionieristica missione utilizza una potente tecnologia laser che sonda i 30 km più bassi della nostra atmosfera per produrre profili verticali del vento ed ...

Missione Aeolus pronta al lancio : studierà i venti dallo Spazio per previsioni meteo più precise : La Missione Aeolus dell’ESA, che utilizzerà una rivoluzionaria tecnologia laser per misurare i venti intorno al pianeta, è pronta per il lancio il 21 agosto dalla base europea di Kourou, nella Guyana francese. Questa pioneristica Missione utilizza una potente tecnologia laser che sonda i 30 km più bassi della nostra atmosfera per produrre profili verticali del vento ed informazioni sugli aerosol e sulle nuvole – un approccio totalmente ...

PAOLO FOX/ Oroscopo di oggi 13 agosto 2018 - le previsioni : Cancro bisognoso di Spazio - gli altri segni? : Oroscopo di PAOLO Fox, oggi 13 agosto 2018, ai microfoni di LatteMiele. previsioni segno per segno: Vergine in cerca di conferme, Cancro bisogno di spazio. Quali sono i segni al top?(Pubblicato il Mon, 13 Aug 2018 05:52:00 GMT)