Sparatoria e inseguimento tra auto e moto a Bari | morto un ventiquattrenne

Bari - Sparatoria con inseguimento fino allo stadio : un morto e un ferito : Una persona è morta e un'altra è rimasta gravemente ferita in un conflitto a fuoco avvenuto alla periferia di Bari . La sparatoria è cominciata nel rione Carbonara e si è conclusa nei pressi dello stadio San Nicola. La vittima aveva ventiquattro anni, il ferito è ricoverato in gravi condizioni in ospedale.Continua a leggere

