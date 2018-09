Spalletti | Dobbiamo fare punti

Inter - Spalletti : “domani dobbiamo vincere” : “Non bisogna accontentarci, dobbiamo ancora mettere a posto la classifica. Abbiamo fatto passi avanti ma dobbiamo fare punti”. Lo ha detto il tecnico dell’Inter Luciano Spalletti nel corso della conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Fiorentina. “Sappiamo di aver perso dei punti e di aver poi vinto due partite in cui abbiamo fatto passi in avanti notevoli per continuità e carattere – ha ...

Inter - Spalletti : "Sampdoria come il Tottenham"/ Ultime notizie - "Dobbiamo dare continuità ai risultati" : Inter, Spalletti: "Sampdoria come il Tottenham". Ultime notizie, le parole del tecnico nerazzurro in conferenza stampa: "Dobbiamo dare continuità ai risultati"(Pubblicato il Fri, 21 Sep 2018 16:15:00 GMT)

Spalletti conferenza LIVE : 'Partita che vale - dobbiamo dare di più' : È una gara che capita a proposito, la Champions è una di quelle competizione che non baratteresti con niente al mondo. Quando ci sei stato non puoi farne a meno'. Cosa deve cambiare rispetto a questo ...

Spalletti dopo Inter-Parma : 'Negato un rigore clamoroso. Dobbiamo fare di più' : Un nuovo passo falso per l'Inter di Luciano Spalletti . Continua infatti l'inizio di campionato difficile per la formazione nerazzurra, sconfitta a San Siro dal Parma: a decidere il match una gran ...

Spalletti : 'Champions? Non dobbiamo avere nessun timore' : MILANO - ' Ci aspetta un tour de force anche con la Champions, ma dobbiamo farci trovare pronti. È quello per cui abbiamo sofferto tutta la stagione ed è stato il nostro obiettivo, ora tutti si devono ...

Inter - Spalletti : "Buona partita ma dobbiamo trovare equilibrio e tranquillità" : Il tecnico nerazzurro dopo il successo di Bologna: "Abbiamo un gruppo importante, ma poi le partite bisogna vincerle"

Spalletti : "Risultati deludenti - dobbiamo cambiare personalità" : All'Inter, il punto conquistato nelle prime due giornate di campionato pesa. 'I risultati fino ad ora non sono quelli che volevamo', sottolinea il tecnico Luciano Spalletti. I nerazzurri, domani sera ...

INTER - Spalletti : "PERSO PER UN RIGORE - NESSUN DRAMMA"/ "Sassuolo ha giocato bene - dobbiamo migliorare" : INTER, SPALLETTI: "Perso per un RIGORE, NESSUN dramma". Ultime notizie, nerazzurri ko contro il Sassuolo: "Qualità del campo decisiva", l'analisi del tecnico(Pubblicato il Mon, 20 Aug 2018 12:32:00 GMT)

Inter - Spalletti e il mercato : "Mancano due pedine - lo dobbiamo ai tifosi" : Il tecnico nerazzurro a Sportmediaset: "I rinforzi ci sono, ma ci sono difficoltà e cose da completare"