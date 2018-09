Sorteggio Coppa Davis 2019 | data | programma | orario e tv Le possibili avversarie

Tennis - semifinali Coppa Davis 2018 : il Sorteggio e l’ordine degli incontri. Francia-Spagna senza Nadal - Croazia-Usa con Cilic : Prepariamoci ad un grande spettacolo nel prossimo weekend grazie alle semifinali del World Group della Coppa Davis . Nell’ultima edizione con il formato “classico“ i campioni in carica della Francia ospitano a Lille la Spagna che ha dovuto all’ultimo momento rinunciare al numero uno del mondo Rafael Nadal , infortunatosi al ginocchio destro in semifinale a Flushing Meadows contro l’argentino Juan Martin Del Potro. Il ...

Coppa Italia 2019 - Sorteggio tabellone / Ultime notizie calendario : derby Inter-Milan in semifinale? : Coppa Italia 2018/ 2019 , oggi il sorteggio : Ultime notizie tabellone e accoppiamenti, ecco le squadre che parteciperanno all'urna per il primo turno preliminare(Pubblicato il Fri, 20 Jul 2018 21:46:00 GMT)

Sorteggio Coppa Italia - ecco data ed orario per decidere gli accoppiamenti : Sorteggio Coppa Italia – “Si comunica che il Sorteggio per stabilire gli accoppiamenti del tabellone della Coppa Italia 2018/2019 avrà luogo venerdì 20 luglio 2018, alle ore 15.00, presso la sede della Lega Serie A in Via Ippolito Rosellini, 4 a Milano”. Questo il comunicato della Lega A, grande attesa per una competizione che promette spettacolo. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SEMPRE AGGIORNATE SU CALCIOWEB SCARICA L’APP DI ...