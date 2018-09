SOPRAVVIVE SU UNA ZATTERA ALLA DERIVA PER 49 GIORNI Ragazzo indonesiano salvato

Indonesia - SOPRAVVIVE per 49 giorni su una zattera alla deriva : Aldi Novel Adilang, Indonesiano di 19 anni, faceva uno dei lavori più solitari del mondo: doveva occuparsi di tenere accese ogni notte le luci su un rompong, una piattaforma a 125 chilometri in mare, per attrarre i pesci. La zattera ha una cabina coperta per dormire, galleggia sul mare sostenuta da boe, ed è ancorata al fondale con delle corde. Una volta alla settimana, il proprietario mandava qualcuno a ritirare il pesce e a portare al ragazzo ...

Il Pd non può limitarsi a SOPRAVVIVEre : serve una nuova classe dirigente. E serve in fretta : È un mondo che finisce. serve per il Pd e per il centro-sinistra un segretario che faccia sopravvivere una formazione agonizzante , Nicola Zingaretti si candida per farlo. Ma è il minimo che ci si ...

Jennifer Garner - così SOPRAVVIVE UNA mamma (alle vacanze dei figli) : Meglio riderci su. Alle ultime settimane turbolenti, Jennifer Garner, 46 anni, preferisce rispondere con ironia. Dopo aver accompagnato l’ex marito Ben Affleck in rehab, per il terzo ricovero con l’intenzione di «guarire dall’alcol», l’attrice è tornata a dedicarsi ai loro tre figli (Violet, 12, Seraphina, 9, e Samuel, 6). E se sul ritorno in rehab dell’ex non pronuncia una parola, su Instagram racconta ...

Rivedere l'ex : una guida in GIF per SOPRAVVIVEre all'incontro più temuto : Chiedilo a Bella Hadid come ha fatto a restare quasi i mpassibile all'incontro con l'ex The Weeknd , davanti agli occhi di tutto il mondo quando si erano lasciati per la prima volta. Probabilmente a te non servirà salire sulla passerella di Victoria's Secret o andare al Met Gala per Rivedere il tuo ex: può succedere a scuola, per ...

Run all night – Una notte per SOPRAVVIVEre : Run All night Arriva su Infinity “Run all night – Una notte per sopravvivere”, il film del 2015 diretto da Jaume Collet-Serra che vede protagonista Liam Neeson. Film d’azione dal ritmo molto elevato, Run all night – Una notte per sopravvivere racconta le vicende di Jimmy Conlon, ex sicario di origine irlandese che affoga nell’alcool i sensi di colpa da cui è perseguitato. Jimmy ha un figlio, Michael, che vorrebbe una vita tranquilla, con un ...

Grecia : cane SOPRAVVIVE agli incendi restando nascosto in un barbecue per una settimana : L'animale è stato trovato da un gruppo di soccorritori: è ustionato e malnutrito, ma non corre nessun pericolo.Continua a leggere

Colpita da una rara malattia mangia-carne - 22enne ha solo il 10% di possibilità di SOPRAVVIVEre : Ad Ashleigh Rees, 22enne scozzese, è stata diagnosticata una fascite necrotizzante - una condizione che ha un tasso di mortalità del 95 per cento. Da diverso tempo è relegata nella sua camera da letto senza possibilità di muoversi. I suoi genitori hanno aperto una pagina per la raccolta fondi con l'obiettivo di acquistarle una poltrona speciale.Continua a leggere

Tumori : scegliere una terapia complementare può ridurre la SOPRAVVIVEnza : Una ricerca dello Yale Cancer Center e del Cancer Outcomes, un centro di ricerca della Yale School of Medicine, pubblicato su “Jama Oncology”, ha rilevato che utilizzare una terapia complementare per i Tumori curabili con un trattamento convenzionale può ridurre la sopravvivenza. L’uso della medicina complementare – un insieme di approcci che non rientrano nell’ambito della medicina tradizionale – si sta ...

Una guida minuto per minuto per SOPRAVVIVEre un giorno in carcere : Mi lascio trasportare dalla fantasia e mi appassiono alle avventure dei miei protagonisti e con loro vivo l'amore, la separazione, le lotte contro i cattivi e i tentativi di rendere il mondo un posto ...