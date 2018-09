Sono meglio le cartucce per stampanti uniche oppure separate?

Ciclismo - Mondiali 2018. Fabio Aru rinuncia alla convocazione : “Non Sono in condizione - l’Italia punti su chi sta meglio” : Fabio Aru non parteciperà ai Mondiali 2018 di Ciclismo in programma domenica 30 settembre a Innsbruck (Austria). Il Cavaliere dei Quattro Mori si è chiamato fuori da solo, ritenendo di non avere la condizione fisica ideale per poter onorare al meglio la maglia azzurra e per poter essere seriamente utile alla squadra. Il sardo ha faticato alla recente Vuelta di Spagna e anche al Memorial Pantani di ieri non era riuscito a trovare il miglior colpo ...

Un gasdotto va bene - ma due Sono meglio : accordo tra Mosca e Pechino - : La ragione per cui al momento Pechino chiede di accelerare la realizzazione del progetto è chiara: nonostante la guerra commerciale con gli USA, l'economia cinese continua a crescere velocemente. ...

Francesco Monte al Grande Fratello Vip? 'Bene - più bestie ci Sono meglio è...' - l'insulto del super vip : Antonio Ricci , durante la conferenza stampa della nuova edizione di Striscia la notizia , parla del Grande Fratello Vip : 'Quando ho visto la copertina di Sorris i non ne conoscevo uno. Per Restelli ...

Real Madrid - Bale : 'Meglio Lopetegui di Zidane? Non Sono sicuro di voler rispondere' : Sapevo sarebbe entrato Sul possibile ritorno in Premier League: Una parte di me vorrebbe sempre tornare in Premier League, ma ora gioco nel più grande club del mondo e voglio vincere ancora tanti ...

“Rifattissimo - eri meglio prima”. Claudio Baglioni - la star italiana nel mirino del web. Il cantante di ‘Questo piccolo grande amore’ piace a tutti - ma le accuse per i ritocchini Sono tante. Ecco la verità sul suo volto : Claudio Baglioni lo scorso febbraio, alla guida del Festival di Sanremo 2018, ha convinto davvero tutti. Tant’è che i vertici Rai già qualche mese gli hanno dato mandato per l’edizione 2019: sarà ancora l’artista romano a ricoprire il ruolo di direttore artistico della kermesse che si svolge, ogni anno, al Teatro Ariston. Tuttavia, anche lui non è esente da critiche quando appare in pubblico. Il motivo è il suo aspetto. ...

F1 - GP Singapore – Hamilton sfiora la perfezione : “quelle curve non si posSono fare meglio di come ho fatto io” : Hamilton si prende la poleposition del GP di Singapore con una sessione di qualifiche a dir poco perfetta: il pilota Mercedes non sbaglia di una virgola Sessione di qualifiche a dir poco perfetta quella corsa da Lewis Hamilton nel GP di Singapore. Il pilota della Mercedes ha chiuso in prima posizione, con un tempo di 1.36:015: davanti a Verstappen e Vettel. In conferenza stampa Hamilton non ha nascosto un po’ di nervosismo per le ...

I documentari Sono meglio delle serie tv e della realtà virtuale? : ... che nella sua interezza contempla pericolosi ritorni a un passato remoto , come il creazionismo, e intuizioni futuristiche sulla proto-economia virtuale di Warcraft, poi confluita nelle cripto-...

Pistocchi su Pressing di Pardo : "Le cose Sono cambiate - non in meglio" : Per chi conosce il Maurizio Pistocchi social degli ultimi anni non è affatto sorprendente apprendere che il giornalista ha commentato in maniera per nulla entusiasta il ritorno in tv di Pressing. Il giornalista, dipendente Mediaset dal 1988, sembrerebbe aver fatto intendere attraverso alcuni tweet di non aver apprezzato la nuova versione del programma di seconda serata dedicato al calcio, in onda da domenica scorsa su Canale 5 con la ...

Anna Tatangelo e Gigi D'Alessio Sono tornati insieme (veramente) : "Stiamo meglio di prima" : Il cantante napoletano si è sbottonato ai microfoni di Tv Sorrisi e Canzoni. Tra lui e Anna è tornato finalmente il sereno...

I piccoli gesti quotidiani Sono meglio delle prediche : Una delle piccole seccature di questi tempi vertiginosi sono i rimproveri sui social network. Scrivendo post e tweet indignati tante persone hanno la sensazione di aver fatto la loro parte. Leggi

Diciotti - Bertolaso : “I migranti stanno meglio sulla nave che in Africa. Sono coccolati dai nostri militari” : Le parole di Guido Bertolaso, ex capo della Protezione Civile, sul caso della nave Diciotti a L’aria che tira estate (La7): “La nave della nostra Guardia Costiera è attrezzata, hanno infermeria, da mangiare e vengono assistiti. E’ ovvio che devono trovare una sistemazione definitiva, ma è anche ovvio che è un problema di cui deve farsi carico l’Europa” L'articolo Diciotti, ...

Bolt - primo allenamento con i Mariners : "Sono qui per dare il meglio di me" : Questa è la mia prima occasione per raggiungere un livello da professionista in questo sport; sono qui per andare oltre i miei limiti, imparare e progredire. È proprio come in pista, il primo giorno ...

Nuoto - Europei 2018 - Massimiliano Rosolino : “Senza i grandi - i giovani si Sono espressi al meglio. C’è terreno fertile per Tokyo 2020” : Gli Europei di Glasgow sono stati un’edizione trionfale per il Nuoto azzurro che ha collezionato ben 22 medaglie, di cui sei d’oro. I nostri portacolori sono stati protagonisti in ogni gara, dimostrando la crescita esponenziale di tutto il movimento che può guardare con grande ottimismo verso le Olimpiadi di Tokyo 2020. Un commento autorevole su questa prestazione arriva da Massimiliano Rosolino, campione olimpico a Sydney 2000 nei 200 misti, in ...

Nuoto - Europei 2018 - Massimiliano Rosolino : “Senza i grandi - i giovani si Sono espressi al meglio. C’è terreno fertile per Tokyo 2020” : Gli Europei Glasgow sono stati un’edizione trionfale per il Nuoto azzurro che ha collezionato ben 22 medaglie, di cui sei d’oro. I nostri portacolori sono stati protagonisti in ogni gara, dimostrando la crescita esponenziale di tutto il movimento che può guardare con grande ottimismo verso le Olimpiadi di Tokyo 2020. Un commento autorevole su questa prestazione arriva da Massimiliano Rosolino, campione olimpico a Sydney 2000 nei 200 misti, in ...