Sonia Bruganelli | provoca ancora il web | #noinvidiosi Foto | dai jet privatI alle borse

Sonia Bruganelli attacca Miss Italia Carlotta Maggiorana : Carlotta Maggiorana è la Miss Italia 2018, e scoppia la polemica in rete per un post di Sonia Bruganelli sulla nuova Miss Italia. “Brava Carlotta!! Bella lo sei sempre stata, ieri però ti ho visto donna e alla tua bellezza si è aggiunto un fascino particolare. Fammi essere un po’ fiera di averti conosciuto quando eri una bimba da #Avanti un altro a #Miss Italia” ha scritto Sonia ricordando che la giovane ha mosso i primi passi nel mondo ...

“Ieri ti ho visto…”. Sonia Bruganelli - dedica a Miss Italia e scoppia il finimondo : Carlotta Maggiorana è la nuova Miss Italia. La bella mora ha 26 anni e abita a Cupra Marittima, in provincia di Ascoli Piceno. Era arrivata a Jesolo con la fascia di Miss Marche, conquistata a Pieve Torina, uno dei paesi più colpiti dal terremoto del 2016. Quella fascia l’ha dedicata a suo padre morto prematuramente 10 anni fa quando lei era solo un’adolescente. La ragazza, sposata da un anno con il costruttore Emiliano Pierantoni, ha ...

Sonia Bruganelli - lo schifo su suo figlio. Pubblica la foto a scuola - massacrano lui - mamma e Paolo Bonolis : La vergogna social su Sonia Bruganelli . La moglie di Paolo Bonolis ha condiviso su Instagram la foto del figlio Davide in divisa scolastica al suo primo giorno di Liceo Scientifico Sportivo privato. ...

Maurizio Costanzo contro Sonia Bruganelli : Maurizio Costanzo in un’ intervistata rilasciata al settimanale “Nuovo Tv” non ha usato mezzi termini per parlare della moglie di Paolo Bonolis, spesso finita nel mirino degli haters per il suo modo un po’ provocatorio di gestire la sua immagine sui social network. Sonia Bruganelli «deve lasciar stare i social, ha un lavoro soddisfacente e un tenore di vita altissimo, che bisogno ha di raccontare come viaggia? Perché vuole far parlare di sé?». ...

Maurizio Costanzo attacca Sonia Bruganelli : “Che bisogno ha di raccontare come viaggia sui social?” : Maurizio Costanzo non usa giri di parole per rivolgersi a Sonia Bruganelli, la moglie di Paolo Bonolis: “Vorrei suggerirle di lasciare perdere i social“, ha detto in un’intervista al settimanale Nuovo Tv. “Sonia Bruganelli ha un lavoro soddisfacente e un tenore di vita altissimo, anche grazie al fatto che è la moglie di Paolo Bonolis — ha detto ancora Costanzo —. Pure io mi chiedo: che bisogno ha di raccontare come ...

Maurizio Costanzo attacca la moglie di Paolo Bonolis - Sonia Bruganelli : “Che bisogno ha di raccontarci come viaggia?” : Non è la prima volta che il giornalista attacca la donna. Un Maurizio Costanzo senza peli sulla lingua ha rilasciato un’intervista al settimanale Nuovo Tv di Riccardo Signoretti nella quale si è scagliato contro Sonia Bruganelli, moglie di Paolo Bonolis e sua collaboratrice in molti dei programmi del conduttore di Avanti un altro!. Il motivo? L’ostentazione della ricchezza da parte della donna sui social. Vorrei ...