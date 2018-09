Solo 2 | annunciata la data di partenza ed un video svela che fine fa

Solo 2 da ottobre su Canale 5 : annunciata la data ufficiale di messa in onda : L'annuncio ufficiale è finalmente arrivato: Solo 2 andrà in onda da ottobre su Canale 5. Proprio poco fa il primo promo con la data è andato in onda sulla rete ammiraglia Mediaset confermando che la serie con Marco Bocci andrà in onda ad ottobre, come previsto, ma che il pubblico non dovrà attendere la fine di Victoria 2, in onda alla domenica sera, prima di vedere i nuovi episodi. Mediaset ha annunciato che Solo 2 andrà in onda dal 5 ottobre ...