Sky | a Comcast il primo round | battuta Fox all’asta per la pay-tv

Comcast paga a caro prezzo la conquista di Sky : La sudata conquista di Sky da parte di Comcast non sembra aver riscosso il favore di Wall Street. I titoli del colosso statunitense dei media sta infatti c rollando sulla Borsa americana con una ...

Finisce la battaglia per il controllo di Sky : all’asta Comcast batte Fox : Il colosso americano della tv via cavo Comcast, azienda che vale 84,5 miliardi di dollari di fatturato e con oltre 153mila dipendenti (dati del 2017) e maggiore operatore del settore negli Stati Uniti, si aggiudica l’asta per acquisire la maggioranza di Sky, la più grande compagnia di pay tv del Regno Unito e tra i più importanti gruppi tv d’Europa. Comcast ha vinto un’asta all’ultimo rilancio contro un altro colosso americano dei servizi tv ...

Sky - Comcast lancia l'offerta più alta : Giornata di guadagni per Sky che alla borsa di Londra sale dell'8,83%. A mettere le ali al titolo il risultato della battaglia per l'emittente televisiva tra Fox e Comcast si è chiusa con Comcast che ...

Sky - Comcast batte Disney Fox all’asta : offerta per 61% quote/ Murdoch ko - colosso tv ora più ‘vicino’ a Obama : Asta per Sky, Comcast batte Disney Fox: offerta per il 61% delle quote, chiusura vicina. Murdoch dice addio alla maggioranza in Sky? colosso tv ora più "vicino" a Obama(Pubblicato il Sun, 23 Sep 2018 19:05:00 GMT)

Sky - all'asta Comcast batte Fox. Ora la lo società vale oltre 35 miliardi di euro : MILANO - Comcast vince il primo round nell'asta che dovrebbe portarla alla conquista di Sky. L'offerta del colosso della tv via cavo 17,28 sterline per azione, ha infattu superato quella di Fox, ferma ...

Sky - da Comcast offerta più alta. La partita vale 29 - 7 miliardi di sterline : L'offerta di Comcast nell'asta per Sky ammonta a 17,28 sterline per azione; quella di Fox a 15,67. Con la proposta del colosso della tv via cavo il valore di Sky arriva a 29,7 miliardi di sterline. È questo l'esito della battaglia per l'emittente televisiva, secondo quanto annunciato dopo la chiusura delle offerte. Per i dettagli bisognerà aspettare l'ufficializzazione e poi ci vorranno comunque ancora due settimane per conoscere ...

Comcast a un passo dalla conquista di Sky : l’offerta supera quella di Fox : Comcast supera Fox nella contesta per Sky, almeno nell’offerta. L'offerta di Comcast nell'asta per Sky ammonta a 17,28 sterline per azione; quella di Fox a 15,64. Lo riporta l'agenzia...

Incredibile : Comcast si compra Sky per 33 miliardi di euro : L’offerta di Comcast, pari a 29,7 miliardi di sterline è stata maggiore di quella di 21st Century Fox e dunque l’azienda Americana è a un passo dall’acquistare il gigante televisivo del Regno Unito Incredibile: Comcast si compra SKY per 33 miliardi di euro Incredibile colpo di scena nella guerra aperta da diverso tempo a SKY […]

Sky all'asta - Comcast straccia Fox : NEW YORK - Il verdetto è arrivato ieri sera da Londra, intorno alle venti in Italia: l'offerta più alta per l'acquisto del 61% delle azioni Sky sul mercato è quello della statunitense Comcast, a 17,28 ...

Incredibile : Comcast si compra Sky per 33 miliardi di euro : L’offerta di Comcast, pari a 29,7 miliardi di sterline è stata maggiore di quella di 21st Century Fox e dunque l’azienda Americana è a un passo dall’acquistare il gigante televisivo del Regno Unito Incredibile: Comcast si compra SKY per 33 miliardi di euro Incredibile colpo di scena nella guerra aperta da diverso tempo a SKY […]

Sky : da Comcast offerta più alta : ROMA, 22 SET - L'offerta di Comcast nell'asta per Sky ammonta a 17,28 sterline per azione; quella di Fox a 15,67. L'offerta di Comcast valorizza Sky a 29,7 miliardi di sterline. E' questo l'esito ...

Comcast supera Fox nell'offerta per Sky : la partita vale 29 - 7 miliardi di sterline : L'offerta di Comcast nell'asta per Sky ammonta a 17,28 sterline per azione; quella di Fox a 15,67. Con la proposta del colosso della tv via cavo il valore di Sky arriva a 29,7 miliardi di sterline. È ...

Sky : Comcast offre 17 - 28 sterline per azione - Fox 15 - 67 : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Sky : da Comcast offerta più alta : ANSA, - ROMA, 22 SET - L'offerta di Comcast nell'asta per Sky ammonta a 17,28 sterline per azione; quella di Fox a 15,67. L'offerta di Comcast valorizza Sky a 29,7 miliardi di sterline. E' questo l'...