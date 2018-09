Shameless 9 mette da parte Fiona e punta su Frank e Debbie in “Do Right | Vote White”

optimaitalia

(Di lunedì 24 settembre 2018) Domenica prossima, negli Usa, l'apmento con9 sarà con il quarto episodio dal titolo “Doin cui il pubblico avrà modo di andare avanti con questa campagna politica estenuante permentrepasserà dalla parità dei diritti a pensare che sia gay. In tutto questo sembra proprio che questa nona stagione non regalerà nuove emozioni ai fan diche, come largamente annunciato, alla fine di questi episodi lascerà la serie per sempre. Sarà per questo che è un po' messa dain9 o è proprio a causa di questo trattamento che ha deciso di lasciare?Il dubbio rimane sul suo addio mentre nell'episodio numero 3 andato in onda qualche ora fa negli Usa l'abbiamo vista davvero poco e sempre in compagnia didavvero geloso per via dei suoi ultimi movimenti, anche da imprenditrice, ma pronto a finire a letto con lei per sistemare le ...