Sfide auditel | Domenica In batte ancora Domenica Live Fazio in media con la scorsa

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 24 settembre 2018) Unadie debutti con l’che alle dieci in punto ha fornito le proprie sentenze. Mara Venier si aggiudica la seconda sfida nel pomeriggio festivo ottenendo circa due milioni di telespettatori con il 15,8% di share, con un calo fisiologico di quasi un punto rispetto al debutto. Schierandouna volta Romina Power e affidandosi a Ferilli, Castellitto, Lopez, Solenghi, Magalli e non solo. Acon una agguerritissima Barbara D’Urso, non riesce il sorpasso ma dimezza le distanze contro la sua amica Venier in sovrapposizione raggiunge il 13,4% di share un punto e mezzo in più rispetto a sette giorni fa. La gara si fa dunquepiù calda. Il contenitorele di Rai1 mantiene la leadership, un programma che la Venier sembra portare tutto sulle sue spalle. La seconda puntata ha dovuto fare i conti con numerosi problemi tecnici: ...