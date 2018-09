Sfera Ebbasta prende in giro Offset | apprezzamenti su Cardi B | moglie del rapper

Crozza nei panni del figlio di Fedez e Chiara Ferragni : “Cantante preferito? Sfera Ebbasta”. L’imitazione esilarante : In attesa di rivederlo sul palco di Fratelli di Crozza, in diretta dagli studi di Milano da venerdì 28 settembre alle 21:25 sul NOVE, Maurizio Crozza veste i panni del piccolo Leone Lucia Ferragni, il bambino più social del momento nato dalla relazione tra Chiara Ferragni e Fedez. L'articolo Crozza nei panni del figlio di Fedez e Chiara Ferragni: “Cantante preferito? Sfera Ebbasta”. L’imitazione esilarante proviene da Il Fatto ...

Gué Pequeno & Sfera Ebbasta - Borsello | Testo - Audio - MP3 : Canzone Gué Pequeno & Sfera Ebbasta, Borsello: Audio + Testo, video, MP3 Gué Pequeno & Sfera Ebbasta, Borsello Audio e Testo in questo articolo! Il nuovo singolo di Gué Pequeno & Sfera Ebbasta è Borsello: ecco il Testo, il video, l’Audio e il brano MP3 della canzone. Borsello è il titolo di una nuova collaborazione […]

Frankie Hi NRG critico su Sfera Ebbasta - DPG - Ghali e Tedua : 'Sono rapper consolatori' : Frankie Hi NRG è tornato a parlare, in maniera sostanzialmente critica, dell'attuale scena Rap italiana. Il rapper torinese, che in passato ha scritto pagine sicuramente importanti nella storia dell'hip hop italiano – basti pensare ad una vera e propria pietra miliare del genere come 'Quelli che ben pensano' – gia' nel recente passato aveva espresso pareri non esattamente lusinghieri nei confronti di molti artisti della nuova scena rap ...

Carabinieri al concerto di Sfera Ebbasta - paura tra il pubblico - un ragazzo in ospedale : La procura di Torino ha avviato delle indagini relativamente agli spiacevoli avvenimenti [VIDEO]verificatisi la sera dell'8 settembre 2018 al 'Wake Up' di Mondovì, nelle vicinanze di Cuneo, durante il concerto di Sfera Ebbasta. Attorno alla mezzanotte l'esibizione del Trap King di Cinisello Balsamo è stata bruscamente interrotta a causa dei malori accusati da alcuni spettatori, per la maggior parte giovanissimi, che hanno iniziato a lamentare ...

X FACTOR 2018 - CHI SOSTITUIRÀ ASIA ARGENTO? / Spuntano i nomi dei cantanti Sfera Ebbasta ed Elio : Chi SOSTITUIRÀ ASIA Argento sul banco dei giudici di X FACTOR 2018? Dopo le ipotesi Arisa e Rita Ora, Spuntano i nomi forti di Sfera Ebbasta e di Elio. (Pubblicato il Mon, 10 Sep 2018 11:33:00 GMT)

X FACTOR 2018/ Sfera Ebbasta al posto di Asia Argento? Martina Attili è la prima stella : X FACTOR 2018, audizioni: salgono le quotazioni di Sfera Ebbasta come sostituto di Asia Argento. Tra i talenti, la prima stella è Martina Attili, arriverà ai live?(Pubblicato il Sun, 09 Sep 2018 05:20:00 GMT)

X Factor 2018 - al via stasera la prima puntata con le audizioni. Sfera Ebbasta prenderà il posto di Asia Argento come giudice? : Mancano poche ore al debutto di X Factor. La nuova edizione dell’amatissimo e seguitissimo talent è pronta a partire, e alle 21.15, su Sky Uno, scopriremo come è iniziato il viaggio dei nuovi concorrenti che si sfideranno nell’Arena durante i Live. Durante la prima puntata, e per le sei successive, vedremo il lungo e difficile viaggio delle Audizioni, dei Bootcamp e degli Home Visit, fino ad arrivare alle dirette, che inizieranno il 25 ...