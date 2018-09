Settimana delicata per le Borse | Piazza Affari alla prova del 9

Yen giapponese - Settimana delicata con tre eventi importanti : Questa settimana si giocano delle partite molto importanti per lo Yen giapponese. La valuta nipponica si aggira verso quota 112 contro il dollaro, e questo test al rialzo potrebbe proseguire con successo nei prossimi giorni. Molto dipenderà dal tenore di alcuni appuntamenti chiave sotto il profilo macro. Gli eventi clou per lo Yen giapponeseAnzitutto ci sarà l'incontro della Bank of Japan mercoledì, mentre prima del week end saranno pubblicati i ...