Serie C | la Juve B perde ancora | bianconeri asfaltati dalla Carrarese

Calcio - Serie C girone A : in campo Carrarese e Juventus Under 23 - gli aggiornamenti in tempo reale del posticipo della seconda giornata : Per rimanere aggiornato settimanalmente sui risultati, clicca mi piace sulla Pagina Facebook: http://www.facebook.com/sv.sport

Serie A Inter-Fiorentina - arbitra Mazzoleni. Juventus-Bologna : Mariani : ROMA - Rese note le designazioni arbitrali della sesta giornata di Serie A. Si parte martedì alle 21 con Inter-Fiorentina, Mazzoleni,. Mercoledì anticipa Udinese-Lazio, Orsato, alle 19, poi Juventus-...

Serie A Frosinone vs Juventus 0-2 - Bernardeschi a Sky : 'CR7 il migliore al mondo' : Ha chiuso la sfida con la rete del 0-2 finale. Parliamo di Federico Bernardeschi . Queste le parole del calciatore della Juventus , dopo la vittoria di Frosinone ai microfoni di Sky : 'Felice? La mia ...

Serie A - 5^ giornata da protagonista per la Var : bene a Marassi e in Frosinone-Juve : Le polemiche della scorsa settimana sono servite: la Var, questa domenica, è stata protagonista in positivo; non in tutti i campi, però. Venerdì, nell’anticipo tra Sassuolo ed Empoli, il binomio arbitro-Var ha tentennato: nell’azione del 3-1, la palla di Lirola era completamente uscita, ma il direttore di gara non ha usufruito del sostegno tecnologico. bene, invece, a Marassi, dove sono stati annullati due gol all’Inter e ...

Moviola Serie A - Juventus : regolare lo 0-1. Roma - Cristante rischia il rosso : Roma - Ecco gli episodi da Moviola delle sfide giocate ieri della quinta giornata di campionato FROSINONE-Juventus 0-2 GIACOMELLI È regolare lo 0-1 Molinaro va con la spalla: no rigore Lineare la ...

Claudio Ranieri fa il punto sulla Serie A : “buon livello - la Juve è il nostro faro in Europa” : Claudio Ranieri ha analizzato questo inizio di stagione in Serie A, un avvio caratterizzato dalla solita Juventus dominante “Il livello della Serie A credo sia buono, le squadre che stavano sotto pian piano stanno colmando il gap. Certo che a Juve ha una società immensa, ha preso Ronaldo, farà di tutto per vincere la Champions, è il nostro faro in Europa e bisogna seguire la loro filosofia”. E’ il pensiero dell’ex ...

Video/ Frosinone Juventus (0-2) : highlights e gol della partita (Serie A 5^ giornata) : Video Frosinone Juventus (risultato finale 0-2): gli highlights e i gol della partita che si è giocata allo stadio Benito Stirpe, valida per la quinta giornata del campionato di Serie A(Pubblicato il Mon, 24 Sep 2018 10:00:00 GMT)

Serie C - Carrarese-Juventus Under 23 : la probabile formazione dei bianconeri : Continua il programma del campionato di Serie C, nel posticipo in campo la Juventus Under 23 che dovrà vedersela sul difficile campo della Carrarese. Per i bianconeri brutto esordio con la sconfitta in casa contro l’Alessandria, adesso si cerca il riscatto nella secondo giornata. Ecco la formazione della Juventus. JUVENTUS B (3-5-2): 1 Del Favero; 19 Morelli, 2 Andersson, 24 Coccolo; 17 Zanimacchia, 7 Emmanuello, 21 Fernandes, 8 ...

Calcio - Serie A : Frosinone-Juventus 0-2 risultato finale : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Pagelle/ Frosinone Juventus (0-2) : Fantacalcio - i voti della partita (Serie A 5^ giornata) : Pagelle Frosinone Juventus: Fantacalcio, i voti della partita della quinta giornata di Serie A. I bianconeri passano nel finale: decidono le reti di Cristiano Ronaldo e Bernardeschi(Pubblicato il Sun, 23 Sep 2018 22:47:00 GMT)

Serie A - Ronaldo e Bernardeschi stendono il Frosinone : la Juventus vince 0-2 : Cinque successi in altrettante partite per la compagine bianconera che vince grazie ai gol di Ronaldo e Bernardeschi. Frosinone Nel match valido per la quinta giornata del campionato di Serie A la ...

VIDEO Serie A - Frosinone-Juventus : il gol del raddoppio bianconero siglato da Bernardeschi : In pieno recupero arriva anche il raddoppio della Juventus, che passa 0-2 in casa del Frosinone e centra così la quinta vittoria consecutiva in Serie A, restando a punteggio pieno in classifica. LA RETE DEL raddoppio DELLA JUVENTUS siglato DA Bernardeschi #ilverobianconeroLIVE #finoallafine #juventus #FrosinoneJuventus pic.twitter.com/eOVB8i7Y7t — Il Vero bianconero (@_verobianconero) September 23, 2018 Clicca qui per mettere “Mi ...

Calcio - Serie A 2018-2019 : Frosinone-Juventus 0-2. Nel finale Cristiano Ronaldo e Bernardeschi regalano tre punti ai bianconeri : La Juventus nel finale passa a Frosinone per 0-2 grazie alle reti di Cristiano Ronaldo e Bernardeschi ed infila la quinta vittoria consecutiva in Serie A, distanziando nuovamente in classifica il Napoli. Dominio bianconero, ma Sportiello resiste per oltre ottanta minuti. La linea Maginot ciociara però crolla proprio in vista per traguardo. Nel primo tempo già al 7′ Ronaldo sfiora la rete girando bene verso la porta, ma la difesa di casa ...

VIDEO Cristiano Ronaldo decisivo - il gol vittoria in Frosinone-Juventus 0-2. CR7 implacabile in Serie A : La Juventus impiega 82 minuti per sbloccare la sfida in casa con il Frosinone: Cristiano Ronaldo porta i bianconeri in vantaggio contro i ciociari mettendo a segno la terza rete in Serie A. Frosinone-Juventus 0-1: IL GOL DI Cristiano Ronaldo AL MINUTO 82 Cristiano Ronaldo Frosinone Juventus 0-1 pic.twitter.com/Atd1dbXUpm — Andrea Pelagatti (@AndreaPelagatti) September 23, 2018 Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina ...