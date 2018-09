Serie B Brescia-Palermo | arbitra Piccinini Foggia-Padova | Di Martino

Serie B Brescia - Corini : «Non vedo l'ora di debuttare» : Brescia - "Oggi sono molto emozionato, così come ieri per il primo allenamento. Ringrazio e ricordo tutte le persone che nella mia carriera mi hanno formato come uomo e come allenatore ". Eugenio ...

Serie B - salta la prima panchina. Il Brescia esonera Suazo : squadra a Corini : E' durata solo tre partite l'avventura di David Suazo sulla panchina del Brescia . Il pareggio contro il Perugia nella prima giornata di Serie B, poi la sconfitta contro lo Spezia e il pareggio contro ...

Serie B - salta la prima panchina : il Brescia esonera Suazo e prepara il sostituto : Il Brescia di Massimo Cellino si rende protagonista del primo esonero stagionale della Serie B. I soli due punti conquistati in tre partite sono costati la panchina a David Suazo, nel quale l’ex presidente del Cagliari riponeva ben altre aspettative, soprattutto dopo alcuni acquisti come quello di Donnarumma. L’allenatore honduregno quindi saluta Brescia: al suo posto siederà Eugenio Corini, la scorsa stagione al Novara. ...

Video / Brescia-Pescara (1-1) : highlights e gol della partita (Serie B) : Video, Brescia-Pescara: la gara termina col risultato di 1-1 e sono diversi i segnali positivi per entrambe le squadre. Le rondinelle però in casa avrebbero voluto vincere (Serie B)(Pubblicato il Sun, 16 Sep 2018 11:56:00 GMT)

Serie B : Cosenza e Lecce ko - pari del Pescara a Brescia : ROMA - Archiviata la sosta per gli impegni delle Nazionali , torna la Serie B - rimasta nel frattempo a 19 squadre come deciso dal Collegio di Granzia del Coni - e in copertina c'è sempre il ...

Serie B - Cittadella a punteggio pieno. Sale l'Ascoli - pari a Brescia : Il Cittadella non si ferma più. Terza vittoria su tre gare disputate per i veneti. La capolista batte anche il Cosenza per 2-0 grazie a Iori, che realizza due rigori al 67' e all'82'. RiSale la ...

Cellino contro la Serie B a 22 squadre : “A Brescia sto investendo tanto - ma in quel caso dovrei fare un passo indietro” : Il presidente del Brescia Massimo Cellino non vuole che la Serie B torni a 22 squadre. L’ex numero uno del Cagliari ha annunciato che in quel caso sarebbe costretto a fare un passo indietro e a ridurre la portata di investimenti nel Brescia. Sulle pagine del Giornale di Brescia si legge: “Se succede vuol dire che il calcio italiano è diventato una barzelletta, che stiamo scherzando con gli impegni che i presidenti onesti ...

Serie B - Brescia-Padova e Livorno-Spezia il 7 ottobre alle 15 : Cambio di data per due match della settima giornata di andata del campionato di Serie B, Brescia-Padova e Livorno-Spezia si giocheranno domenica 7 ottobre alle ore 15 invece che sabato 6. La decisione è stata presa per questioni relative all’ordine pubblico. (AdnKronos)L'articolo Serie B, Brescia-Padova e Livorno-Spezia il 7 ottobre alle 15 sembra essere il primo su CalcioWeb.

Video/ Spezia Brescia (3-2) : highlights e gol della partita (Serie B 2^ giornata) : Video Spezia Brescia (3-2): highlights e gol della partita, valida per la 2^ giornata di Serie B. Le immagini salienti della sfida al Picco (1 settembre)(Pubblicato il Sun, 02 Sep 2018 10:58:00 GMT)

Serie B - tre turni di squalifica a Gastaldello - Brescia - e Greco - Cremonese - : MILANO - Il giudice sportivo ha fermato quattro giocatori a seguito della prima giornata del campionato di Serie B. Tre turni di squalifica sono stati comminati a Daniele Gastaldello , del Brescia , "...

Rai 2 si accende sulla Serie B : stasera in diretta l’anticipo Brescia-Perugia - dal 15 settembre «B come Sabato» : Gabriele Corsi Dopo l’esordio della Serie A, tocca alla Serie B dare il via alla stagione 2018/19. La novità è che sarà DAZN, la piattaforma digitale di Perform, a garantire tutte le partite del campionato cadetto. Ma non solo: l’anticipo del venerdì sera – come vi avevamo già scritto qui – sarà trasmesso anche in chiaro dalla Rai. Si parte con Brescia-Perugia. Serie B 2018/19: Brescia-Perugia in diretta su Rai 2 Il ...

Serie B : parità tra Brescia e Perugia : Finalmente è ritornata la Serie B che riparte [VIDEO]tra qualche polemica ed incertezza. Nonostante tutte le difficolta' del caso, alla fine si è riusciti a dare spazio al calcio giocato e non alle parole. Quest'anno la Serie cadetta offre molti spunti interessanti e gia' è possibile indicare quali siano le favorite per la promozione in Serie A tra cui Benevento, Verona e Palermo. I rosanero sono la squadra quotata maggiormente verso la ...

Video/ Brescia Perugia (1-1) : highlights e gol della partita (Serie B 1^ giornata) : Video Brescia Perugia (1-1): highlights e gol della partita, valida per la 1^ giornata di Serie B. Le immagini salienti della sfida al Rigamonti (24 agosto)(Pubblicato il Sat, 25 Aug 2018 09:30:00 GMT)