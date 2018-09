Serie B 5^ giornata | Martedì 25 big match Cittadella-Benevento

Serie A - le probabili formazioni della sesta giornata : La Serie A torna subito in campo. In programma c'è il primo turno infrasettimanale di questa stagione, che si apre già martedì con l'anticipo di San Siro tra Inter e Fiorentina: i nerazzurri sono ...

Serie B - il calendario e gli orari della quinta giornata : Sarà un turno infrasettimanale denso di spunti e significati quello che si svolgerà tra martedì 25 e mercoledì 26 settembre per la quinta giornata del campionato di Serie B. Tanti gli scontri al ...

Serie A - le migliori giocate 5giornata : Arrivata alla quinta giornata, la Serie A non smette di regalarci gol pazzeschi. E così nell'anticipo del sabato delle 15 Gervinho ha battezzato il weekend con un coast-to-coast incredibile che ha ...

Calendario Serie A - sesta giornata : orari e programmazione Sky-Dazn - c'è Inter-Fiorentina : Prosegue l'appuntamento con il campionato di calcio di Serie A 2018-19, di cui la prossima settimana sono in programma le partite valide per la sesta giornata di questa stagione. Un appuntamento speciale, però, con il nostro campionato, dato che si tratta del primo turno infrasettimanale della stagione che si giochera' tra martedì 25 e giovedì 27 settembre. Vediamo nel dettaglio i match in programma e la programmazione televisiva per re i vari ...

Serie A - 5^ giornata da protagonista per la Var : bene a Marassi e in Frosinone-Juve : Le polemiche della scorsa settimana sono servite: la Var, questa domenica, è stata protagonista in positivo; non in tutti i campi, però. Venerdì, nell’anticipo tra Sassuolo ed Empoli, il binomio arbitro-Var ha tentennato: nell’azione del 3-1, la palla di Lirola era completamente uscita, ma il direttore di gara non ha usufruito del sostegno tecnologico. bene, invece, a Marassi, dove sono stati annullati due gol all’Inter e ...

Prossimo turno Serie A - sesta giornata : date - programma - orari e come vedere le partite su Sky e Dazn. Si gioca da martedì a giovedì : Neanche il tempo di respirare che è subito è venuto il momento di proiettarsi alla sesta giornata del campionato di calcio di serie A. La Juventus, vittoriosa sul campo del Frosinone, va a caccia del sesto successo in altrettanti incontri affrontando il Bologna all’Allianz Stadium. Cristiano Ronaldo e compagni sono lanciatissimi per inanellare altri record in questo torneo ed alcuni calciatori che, fino ad ora, hanno avuto poco spazio ...

Video/ Frosinone Juventus (0-2) : highlights e gol della partita (Serie A 5^ giornata) : Video Frosinone Juventus (risultato finale 0-2): gli highlights e i gol della partita che si è giocata allo stadio Benito Stirpe, valida per la quinta giornata del campionato di Serie A(Pubblicato il Mon, 24 Sep 2018 10:00:00 GMT)

Serie A - il programma del prossimo turno : le partite della sesta giornata : Chiuso il weekend che ha fatto seguito al via di Champions ed Europa League, è pronto subito ad aprirsi il primo infrasettimanale della stagione di Serie A, importante per capire come le squadre si ...

Serie A - la moviola della 5ª giornata : a Bologna - Massa grazia Cristante. Koulibaly rischia il rosso : Dopo le polemiche di una settimana fa, la Var torna grande protagonista: utilizzata male a Reggio Emilia venerdì, bene a Marassi sabato e a San Siro ieri, così così a Bologna. frosinone-juventus - ...

Probabili formazioni/ Inter Fiorentina : diretta tv - orario - le notizie live (Serie A 6^ giornata) : Probabili formazioni Inter Fiorentina: diretta tv, orario, le notizie live sugli schieramenti delle due squadre. Il turno infrasettimanale si apre a San Siro, Spalletti cambia qualcosa?(Pubblicato il Mon, 24 Sep 2018 08:07:00 GMT)

Video/ Milan-Atalanta - 2-2 - : highlights e gol della partita - Serie A 5giornata - : Video Milan Atalanta , risultato finale 2-2, : gli highlights e i gol della partita che si è giocata per la quinta giornata del campionato di Serie A.

Video/ Fiorentina Spal (3-0) : highlights e gol della partita (Serie A 5^ giornata) : Video Fiorentina Spal (3-0): highlights e gol della partita di Serie A valida per la 5^ giornata. Le immagini salienti della partita al Franchi (22 settembre)(Pubblicato il Mon, 24 Sep 2018 03:24:00 GMT)

Video/ Parma Cagliari (2-0) : highlights e gol della partita (Serie A 5^ giornata) : Video Parma Cagliari (2-0): highlights e gol della partita di Serie A valida per la 5^ giornata. Le immagini salienti della partita al Tardini (22 settembre)(Pubblicato il Mon, 24 Sep 2018 03:14:00 GMT)

Video/ Milan-Atalanta (2-2) : highlights e gol della partita (Serie A 5^ giornata) : Video Milan Atalanta (risultato finale 2-2): gli highlights e i gol della partita che si è giocata a San Siro. Novanta minuti di grandi emozioni tra i rossoneri e gli orobici.(Pubblicato il Mon, 24 Sep 2018 03:08:00 GMT)