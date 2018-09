Serie A | Inter-Fiorentina in 4K HDR in esclusiva su Sky

WFS - Agnelli : 'Sì a Serie A all'estero - terza coppa e calendario internazionale unificato' : Al terzo World Football Summit organizzato per l'occasione a Madrid, di fronte a un bagno di folla è intervenuto Andrea Agnelli, presidente della Juventus e dell'European Club Association, che ha ...

Squalificati Serie A - le decisioni del giudice sportivo : provvedimenti nei confronti di Inter e Genoa : Il giudice sportivo dott. Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Eugenio Tenneriello, nel corso della riunione del 24 settembre 2018, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate: Ammenda di € 4.000,00 : alla Soc. MILAN a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente ritardato l’inizio della gara di circa due minuti e l’inizio del secondo tempo di circa ...

Pronostici Serie A - Better vede l’Inter favorita nel big match contro la Fiorentina : Ci si avvicina al primo turno infrasettimanale della Serie A, che avrà inizio domani alle 20:30 con il match tra Inter e Fiorentina. Di seguito le quote Better, il marchio di scommesse di Lottomatica, per le 10 sfide del sesto turno di Serie A che saranno distribuite in tre giorni. Al “Meazza” per il big match di giornata la favorita è l’Inter a 1,75, mentre la Fiorentina è data addirittura a 4,75. In cinque delle sette ...

Zenga : 'Sarei rimasto a Crotone. Non dico no a priori alla Serie B. L'Inter? Ha Spalletti che è molto bravo' : Intervenuto ai microfoni di Radio Anch'Io lo Sport l'ex bandiera dell'Inter e oggi allenatore, Walter Zenga ha parlato del suo futuro: 'Con l'Inter ho un rapporto viscerale. Sono stato in Curva, ho fatto le giovanili, ci sono stato 22 anni. ...

Serie A Inter-Fiorentina - arbitra Mazzoleni. Juventus-Bologna : Mariani : ROMA - Rese note le designazioni arbitrali della sesta giornata di Serie A. Si parte martedì alle 21 con Inter-Fiorentina, Mazzoleni,. Mercoledì anticipa Udinese-Lazio, Orsato, alle 19, poi Juventus-...

Calendario Serie A - sesta giornata : orari e programmazione Sky-Dazn - c'è Inter-Fiorentina : Prosegue l'appuntamento con il campionato di calcio di Serie A 2018-19, di cui la prossima settimana sono in programma le partite valide per la sesta giornata di questa stagione. Un appuntamento speciale, però, con il nostro campionato, dato che si tratta del primo turno infrasettimanale della stagione che si giochera' tra martedì 25 e giovedì 27 settembre. Vediamo nel dettaglio i match in programma e la programmazione televisiva per re i vari ...

Video/ Sampdoria-Inter (0-1) : highlights e gol della partita (Serie A 5^ giornata) : Video Sampdoria Inter (0-1): highlights e gol della partita di Serie A valida per la 5^ giornata. Altra vittoria in zona Cesarini per i nerazzurri, la firma è di Marcelo Brozovic.(Pubblicato il Sun, 23 Sep 2018 03:02:00 GMT)

Serie A - Sampdoria-Inter 0-1 : il tabellino completo : Sampdoria-Inter 0-1 - Primo tempo 0-0 RETE - Brozovic al 49' s.t. SAMPDORIA, 4-3-1-2, - Audero; Bereszynski, Tonelli, Andersen, Murru; Praet, dal 14' s.t. Barreto,, Ekdal, Linetty, dal 14' s.t. Jankto,...

Serie A : Sampdoria-Inter 0-1 : ANSA, - GENOVA, 22 SET - L'Inter batte la Sampdoria 1-0 , 0-0, nell'ultimo anticipo della quinta giornata del campionato di Serie A di calcio. A Marassi, tutto si è deciso nel recupero, quando al 49' ...

Serie A - Sampdoria-Inter 0-1. Brozovic fa decollare i neroazzurri al 94' - prima il VAR annulla due potenziali vantaggi degli ospiti : Succede davvero di tutto nel finale di partita allo stadio Luigi Ferraris di Genova, per il match della quinta giornata di Serie A tra Sampdoria e Inter. A decidere l’incontro ci pensa il neroazzurro Brozovic a pochi istanti dal termine della partita, pochi minuti dopo che venisse annullata una rete per parte. Ma andiamo con ordine. Blucerchiati più pimpanti in avvio d’incontro, con Quagliarella che dopo poco più di venti secondi si ...

