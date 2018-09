Serie A | il programma del prossimo turno | le partite della sesta giornata

Juventus-Napoli - Serie A 2018-2019 : quando si gioca e su che canale vederla in tv. Orario e programma : Sabato 29 settembre (ore 18.00) si giocherà Juventus-Napoli, match valido per la sesta giornata della Serie A 2018-2019. All’Allianz Stadium andrà in scena l’attesissimo big match tra i Campioni d’Italia e i partenopei, un confronto diretto che sarà fondamentale nella corsa verso lo scudetto: gli azzurri cercheranno il colpaccio in trasferta per provare a tenere aperto un campionato che sembra già indirizzato vista la caratura ...

Calcio femminile - Prima giornata Serie A 2018-2019 : calendario - date - programma - orari e tv. Tutte le partite e come vederle (21-23 settembre) : Domani finalmente comincia. Dopo la querelle tra la Lega Nazionale Dilettanti e la Federazione Italiana Giuoco Calcio relativa a chi spettasse il compito di gestire i campionati di Serie A e di Serie B risolta in favore della FIGC (verdetto della Collegio di Garanzia del Coni), si può finalmente dare inizio alla stagione 2018-2019 del Calcio femminile nostrano che porterà le calciatrici nostrane l’anno venturo a disputare la fase finale dei ...

Serie A Spal - programma personalizzato per Viviani : FERRARA - Agli ordini di Semplici i biancazzurri hanno affrontato la seduta pomeridiana d'allenamento in vista della sfida alla Fiorentina di sabato prossimo. La squadra ha alternato esercitazioni ...

La Serie A femminile su Sky : una gara a settimana e programmazione dedicata : L'offerta Sky si arricchisce di un nuovo contenuto in esclusiva: la Serie A femminile L'articolo La Serie A femminile su Sky: una gara a settimana e programmazione dedicata è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Serie A calcio - il calendario della quarta giornata : come vedere tutte le partite su Sky e Dazn. Orari e programma : La quarta giornata della Serie A 2018-2019 si giocherà tra il 15 ed il 17 settembre. Il prossimo turno del massimo campionato italiano di calcio si preannuncia particolarmente avvincente e appassionante, ed inizierà domani, sabato 15, alle ore 15.00 con Inter-Parma, per proseguire alle 18.00 con Napoli-Fiorentina, ed alle 20.30 con Frosinone-Sampdoria. Domenica 16 alle ore 12.30 Roma-Chievo, poi alle 15.00 sarà la volta di Genoa-Bologna, ...

Calendario Serie C 2018-2019 : tutte le partite della Juventus U23. Date - programma e avversarie nel girone A : La Juventus U23 disputerà la Serie C 2018-2019 che scatterà il 19 settembre 2018. Oggi è stato sorteggiato il Calendario, la Vecchia Signora è stata l’unica società di Serie A a iscrivere la propria seconda squadra al terzo campionato nazionale come permetteva il nuovo regolamento. I bianconeri hanno adottato questa strategia per cercare di fare crescere i propri giovani. La squadra giocherà le partite casalinghe allo Stadio Moccagatta di ...

Calendario Serie C calcio 2018-2019 : tutte le partite - le date - il programma dei tre gironi : Dopo una lunghissima attesa sono stati sorteggiati i calendari per la Serie C 2018-2019, l’unico campionato italiano a non essere ancora incominciato a causa del ritardo della sentenza sulle richieste di ripescaggio in Serie B. La prima giornata dei tre gironi si giocherà mercoledì 19 settembre ma alcune partite potrebbero essere già anticipate a domenica 16. Tra l’altro la stagione partirà senza la certezza riguardo al numero di ...