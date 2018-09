Serie A Frosinone vs Juventus 0-2 | Bernardeschi a Sky | ' CR7 il migliore al mondo'

Serie A - 5^ giornata da protagonista per la Var : bene a Marassi e in Frosinone-Juve : Le polemiche della scorsa settimana sono servite: la Var, questa domenica, è stata protagonista in positivo; non in tutti i campi, però. Venerdì, nell’anticipo tra Sassuolo ed Empoli, il binomio arbitro-Var ha tentennato: nell’azione del 3-1, la palla di Lirola era completamente uscita, ma il direttore di gara non ha usufruito del sostegno tecnologico. bene, invece, a Marassi, dove sono stati annullati due gol all’Inter e ...

Video/ Frosinone Juventus (0-2) : highlights e gol della partita (Serie A 5^ giornata) : Video Frosinone Juventus (risultato finale 0-2): gli highlights e i gol della partita che si è giocata allo stadio Benito Stirpe, valida per la quinta giornata del campionato di Serie A(Pubblicato il Mon, 24 Sep 2018 10:00:00 GMT)

Calcio - Serie A : Frosinone-Juventus 0-2 risultato finale : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Pagelle/ Frosinone Juventus (0-2) : Fantacalcio - i voti della partita (Serie A 5^ giornata) : Pagelle Frosinone Juventus: Fantacalcio, i voti della partita della quinta giornata di Serie A. I bianconeri passano nel finale: decidono le reti di Cristiano Ronaldo e Bernardeschi(Pubblicato il Sun, 23 Sep 2018 22:47:00 GMT)

Serie A - Ronaldo e Bernardeschi stendono il Frosinone : la Juventus vince 0-2 : Cinque successi in altrettante partite per la compagine bianconera che vince grazie ai gol di Ronaldo e Bernardeschi. Frosinone Nel match valido per la quinta giornata del campionato di Serie A la ...

VIDEO Serie A - Frosinone-Juventus : il gol del raddoppio bianconero siglato da Bernardeschi : In pieno recupero arriva anche il raddoppio della Juventus, che passa 0-2 in casa del Frosinone e centra così la quinta vittoria consecutiva in Serie A, restando a punteggio pieno in classifica. LA RETE DEL raddoppio DELLA JUVENTUS siglato DA Bernardeschi #ilverobianconeroLIVE #finoallafine #juventus #FrosinoneJuventus pic.twitter.com/eOVB8i7Y7t — Il Vero bianconero (@_verobianconero) September 23, 2018 Clicca qui per mettere “Mi ...

Calcio - Serie A 2018-2019 : Frosinone-Juventus 0-2. Nel finale Cristiano Ronaldo e Bernardeschi regalano tre punti ai bianconeri : La Juventus nel finale passa a Frosinone per 0-2 grazie alle reti di Cristiano Ronaldo e Bernardeschi ed infila la quinta vittoria consecutiva in Serie A, distanziando nuovamente in classifica il Napoli. Dominio bianconero, ma Sportiello resiste per oltre ottanta minuti. La linea Maginot ciociara però crolla proprio in vista per traguardo. Nel primo tempo già al 7′ Ronaldo sfiora la rete girando bene verso la porta, ma la difesa di casa ...

VIDEO Cristiano Ronaldo decisivo - il gol vittoria in Frosinone-Juventus 0-2. CR7 implacabile in Serie A : La Juventus impiega 82 minuti per sbloccare la sfida in casa con il Frosinone: Cristiano Ronaldo porta i bianconeri in vantaggio contro i ciociari mettendo a segno la terza rete in Serie A. Frosinone-Juventus 0-1: IL GOL DI Cristiano Ronaldo AL MINUTO 82 Cristiano Ronaldo Frosinone Juventus 0-1 pic.twitter.com/Atd1dbXUpm — Andrea Pelagatti (@AndreaPelagatti) September 23, 2018 Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina ...

Serie A - posticipo Frosinone-Juve 0-2 : 22.24 A Frosinone la Juve vince ma non esagera (0-2): quinto successo di fila per i bianconeri, sempre soli in testa. Ciociari compatti e ordinati,anche senza mai pungere. Gli ospiti comandano il match ma giocano troppo sottoritmo. Al 7',sul sinistro di Ronaldo, Sportiello smorza in tuffo,Capuano salva sulla linea.Il n.1 di casa si ripete al 20'fermando ancora il portoghese.Ripresa.Bentancur subito minaccioso, CR7 gira alto e tenta invano il ...

Pagelle/ Frosinone Juventus : Fantacalcio - i voti della partita (Serie A 5^ giornata - primo tempo) : Pagelle Frosinone Juventus: Fantacalcio, i voti della partita che si è giocata allo stadio Benito Stirpe ed è stata valida per la quinta giornata del campionato di Serie A(Pubblicato il Sun, 23 Sep 2018 21:34:00 GMT)

Serie A - Frosinone-Juventus 0-0 LIVE : si parte! : Al ‘Benito Stirpe’ va in scena il posticipo della domenica di Serie A. La Juventus va a far visita al Frosinone, dopo aver debuttato con un gran successo in Champions League. Tra i padroni di casa, esordio dal 1′ per Joel Campbell, che prende il posto di Camillo Ciano. Max Allegri, rispetto alla gara col Siviglia, sceglie Cuadrado a destra per Cancelo, Rugani a far coppia con Chiellini dietro, Bentancur interno sinistro ...

Frosinone-Juventus : formazioni ufficiali e diretta live - Serie A 2018/2019 : Frosinone-Juventus, 5ª giornata Serie A 2018/2019: cronaca in diretta live con formazione ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi.

Probabili formazioni / Frosinone Juventus : quote e ultime novità live - Chibsah vs Pjanic (Serie A) : Probabili formazioni Frosinone Juventus: le quote e le ultime novità live sugli schieramenti delle due squadre. Fuori causa Khedira e Douglas Costa tra le fila dei campioni d'Italia(Pubblicato il Sun, 23 Sep 2018 13:48:00 GMT)