Serie A Fiorentina | Pioli | «Domani ci sarà da soffrire | ma sono fiducioso»

Serie A Inter-Fiorentina - arbitra Mazzoleni. Juventus-Bologna : Mariani : ROMA - Rese note le designazioni arbitrali della sesta giornata di Serie A. Si parte martedì alle 21 con Inter-Fiorentina, Mazzoleni,. Mercoledì anticipa Udinese-Lazio, Orsato, alle 19, poi Juventus-...

Calendario Serie A - sesta giornata : orari e programmazione Sky-Dazn - c'è Inter-Fiorentina : Prosegue l'appuntamento con il campionato di calcio di Serie A 2018-19, di cui la prossima settimana sono in programma le partite valide per la sesta giornata di questa stagione. Un appuntamento speciale, però, con il nostro campionato, dato che si tratta del primo turno infrasettimanale della stagione che si giochera' tra martedì 25 e giovedì 27 settembre. Vediamo nel dettaglio i match in programma e la programmazione televisiva per re i vari ...

PROBABILI FORMAZIONI / Inter Fiorentina : torna De Vrij titolare. Diretta tv - orario - notizie live - Serie A - : PROBABILI FORMAZIONI Inter Fiorentina: turnover da valutare da entrambe le parti, a causa degli impegni ravvicinati nel campionato di Serie A.

Probabili formazioni/ Inter Fiorentina : diretta tv - orario - le notizie live (Serie A 6^ giornata) : Probabili formazioni Inter Fiorentina: diretta tv, orario, le notizie live sugli schieramenti delle due squadre. Il turno infrasettimanale si apre a San Siro, Spalletti cambia qualcosa?(Pubblicato il Mon, 24 Sep 2018 08:07:00 GMT)

Video/ Fiorentina Spal (3-0) : highlights e gol della partita (Serie A 5^ giornata) : Video Fiorentina Spal (3-0): highlights e gol della partita di Serie A valida per la 5^ giornata. Le immagini salienti della partita al Franchi (22 settembre)(Pubblicato il Mon, 24 Sep 2018 03:24:00 GMT)

Serie A Fiorentina - Pioli : «Padroni del campo» : FIRENZE - "Abbiamo le qualità per fare un calcio propositivo e rapido. Siamo stati bravi ad alternare, con personalità e attenzione. E giocare in casa con questo pubblico ci aiuta. L'attacco? Non ...

Fiorentina - Pjaca dimentica infortuni e panchina col primo gol in Serie A : Due estati fa, Milan e Juve se lo sono contesi a suon di milioni. La spuntarono i bianconeri, che però se lo sono potuti godere pochino. Prima la panchina, poi i brutti infortuni in Serie. Anche al ...

RISULTATI Serie A / Classifica aggiornata e diretta gol live score : Fiorentina facile - ora tocca all'Inter! : RISULTATI SERIE A: Classifica aggiornata, diretta gol live score degli anticipi della 5^ giornata. Tre partite in programma oggi, sabato 22 settembre.(Pubblicato il Sat, 22 Sep 2018 19:53:00 GMT)

Serie A - Fiorentina-SPAL 3-0 : dominio totale dei viola. Pjaca - Milenkovic e Chiesa vanno in gol : La Fiorentina ha travolto la SPAL con un netto 3-0 nell’anticipo della quinta giornata della Serie A 2018-2019 e ha così conquistato la terza vittoria in campionato, salendo al secondo posto in classifica a due punti di distacco dalla Juventus che giocherà domani sera a Frosinone. I viola hanno dominato l’incontro in lungo e in largo, di fronte al proprio pubblico dell’Artemio Franchi sono riusciti a imporsi con estrema ...

Serie A - anticipo Fiorentina-Spal 3-0 : 19.58 Continua a salire la Fiorentina di Pioli (seconda), che scavalca e riporta 'sulla terra' la Spal: 3-0 al Franchi. Match già indirizzato alla fine del 1° tempo complici due gravi errori degli estensi: al 18' Fares sbaglia completamente il rinvio regalando il vantaggio a Pjaca, al 28' Gomis dorme sull'uscita alta da angolo e Milenkovic lo punisce di testa.Chance per gli ospiti con Lazzari, che però impatta male il pallone. Chiesa-time in ...

