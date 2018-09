Serena Williams | «Io e Meghan Markle possiamo contare l’una sull’altra»

LeBron James difende Serena Williams : “donna e afroamericana in uno sport ‘bianco’ - lotta per l’equità” : LeBron James è intervenuto a difesa di Serena Williams dopo i fatti degli US Open: la stella NBA ha appoggiato la battaglia per l’equità che la tennista americana combatte nel suo sport La sfuriata di Serena Williams nella finale US Open ha avuto una grande eco in tutta l’America. Nonostante sia passata più di una settimana, la questione tiene ancora banco nei talk show e nelle trasmissioni tv, in quanto dal singolo episodio, ...

Woodbridge non ha dubbi : “Osaka è una ventata d’aria fresca! Gioca come Serena Williams” : L’ex tennista Todd Woodbridge tesse le lodi di Naomi Osaka: la giapponese è una ventata d’aria fresca nel tennis femminile grazie al suo carattere e al suo stile di gioco, simile a quello di Serena Williams Uno dei principali problemi del tennis femminile, quantomeno nell’ultimo periodo, è legato alla continuità delle sue Giocatrici. Particolarmente da quando Serena Williams si è fermata per dare alla luce la sua prima figlia, il ...

Jelena Ostapenko senza filtri : “coaching? Inutile. Sfogo Serena Williams? Mi sono sentita male perché…” : Jelena Ostapenko ha voluto esprimere la sua opinione in merito alla questione coaching e allo Sfogo di Serena Williams durante la finale femminile degli US Open Dopo quanto accaduto durante la finale femminile fra Serena Williams e l’arbitro Albert Ramos, nel mondo del tennis WTA è esploso il ‘caso coaching’. È giusto che le tenniste possano o non possano parlare con gli allenatori a seconda delle situazioni? Va punita una giocatrice che ...

Caso sessismo agli US Open - Serena Williams parla per la prima volta : “ho visto uomini urlare qualsiasi cosa e…” : Serena Williams parla per la prima volta, dopo la conferenza stampa di rito, di quanto accaduto nella finale degli US Open: la tennista americana continua a definire sessista l’atteggiamento dell’arbitro La sfuriata di Serena Williams durante la finale US Open femminile contro Osaka ha fatto il giro del mondo. La 23 volte campionessa Slam è stata accusata dall’arbitro di coaching con il suo angolo e punita con un warning. ...

US Open – Retroscena firmato Naomi Osaka : “ecco cosa mi ha detto Serena Williams durante i fischi” : durante The Ellen DeGeners Show, Naomi Osaka ha svelato cosa le ha detto Serena Williams durante la premiazione, mentre il pubblico fischiava la giapponese Dopo quanto accaduto durante la finale US Open femminile e il conseguente sfogo di Serena Williams contro l’arbitro, il pubblico americano si è schierato completamente dalla parte della giocatrice americana. Dopo la vittoria di Osaka, sono arrivati dei fischi assordanti, alcuni ...

Tennis - Serena Williams smentita dalle statistiche : altro che sessismo - arbitri più severi con gli uomini [DATI] : Serena Williams smontata dai numeri in merito alla sua crociata contro il sessismo all’interno del seeding: ecco dati interessanti sui warning-- Serena Williams smentita dalle statistiche nella sua crociata contro il presunto sessismo da parte degli arbitri del seeding. “Se fossi stato un uomo non mi avresti chiamato il warning”, questa la frase incriminata, con la quale Serena ha sollevato un polverone. Addirittura la WTA si è ...

Strycova contro Serena Williams : 'Ha superato il limite' : In un'intervista concessa al sito web Sport CZ, la tennista ceca Barbora Strycova ha espresso la sua opinione riguardo alla vicenda che sta tenendo banco nel mondo del tennis: la polemica scatenata da Serena Williams durante la finale ...

US Open – Billie Jean King difende Serena Williams : “se una donna protesta è isterica - se lo fa un uomo è schietto” : La leggendaria Billie Jean King è intervenuta a favore di Serena Williams in merito a quanto accaduto nella finale degli US Open: anche la ex tennista parla apertamente di sessismo La sfuriata di Serena Williams durante la finale US Open femminile contro Osaka ha fatto il giro del mondo. La 23 volte campionessa Slam è stata accusata dall’arbitro di coaching con il suo angolo e punita con un warning. Serena Williams ha perso ...

adriano panatta : il tormentone stracult 'pof - pof' - kyrgios - Serena Williams che ha sbroccato perche'.. - Sport : È uno Sport diverso, con racchette completamente differenti, fanno cose che con gli attrezzi di legno che avevamo noi erano impossibili. Il gesto tecnico puro è sempre più raro, tutto è troppo rapido'...

US Open – Altro che Serena Williams! ‘Vero’ sessismo contro Vandeweghe e Barty : “non potete parlare - tocca agli uomini” : Dopo il caso Sernea Williams, fa discutere un Altro episodio di sessismo agli US Open: a Vandeweghe e Barty, campionesse di doppio, è stato negato il discorso di ringraziamento per far iniziare la finale maschile Gli US Open sono un torneo… sessista? È questa la domanda che diversi fan del tennis di tutto il mondo si sono posti negli ultimi giorni. È iniziato tutto con il clamoroso caso della sfuriata di Serena Williams, punita con ...

Sfogo Serena Williams US Open – Interviene Navratilova : “diversità di giudizio - un uomo l’avrebbe fatta franca” : Martina Navratilova ha commentato lo Sfogo di Serena Williams durante la finale femminile US Open: la ex tennista, pur riconoscendo l’errore nei modi di esprimersi dell’americana, è sicura che un uomo al suo posto l’avrebbe fatta franca La sfuriata di Serena Williams durante la finale US Open femminile contro Osaka ha fatto il giro del mondo. La 23 volte campionessa Slam è stata accusata dall’arbitro di coaching con ...

Vignettista accusato di razzismo per la caricatura di Serena Williams : Non accennano a placarsi le polemiche riguardo alla lite accorsa l'altro giorno tra la tennista americana Serena Williams ed il giudice di gara Carlos Ramos durante la finale degli Us Open, successivamente vinta dalla giapponese Naomi Osaka anche a causa delle penalizzazioni subite dalla Williams per le intemperanze verbali avute sul campo. Se infatti già durante il match erano volate con molta leggerezza accuse di razzismo e di sessismo, ...

Tra tutti i giudici arbitri del tennis e Serena Williams ora c'è un problema serio : Il Times di Londra rivela che gli arbitri del tennis, stanno pensando a un clamoroso boicottaggio dei prossimi match di Serena Williams, se la campionessa non chiederà prima scusa al collega Carlos Ramos. Ad accendere gli animi sono state le reazioni della Usta (la Federtennis statunitense) e della Wta (che gestisce il circuito pro delle donne), assolutamente sconcertanti nel supporto alla star che ha perso la test e ha dato un pessimo ...