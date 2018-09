Selena Gomez ha parlato dell’amicizia con Taylor Swift | “È la mia sorella maggiore”

Selena Gomez : il singolo “Taki Taki” feat. Dj Snake - Cardi B e Ozuna uscirà a fine settembre : Il 28 per la precisione The post Selena Gomez: il singolo “Taki Taki” feat. Dj Snake, Cardi B e Ozuna uscirà a fine settembre appeared first on News Mtv Italia.

NOAH CENTINEO RIVELA : "MI PIACE Selena GOMEZ"/ "La mia crush è immensa - è troppo cool" : NOAH CENTINEO ha una cotta per SELENA Gomez. Lo RIVELA egli stesso a Seventeen, oltre a parlare del suo debole per le ragazze dello star system.

Noah Centineo - l’idolo delle teenager ha una cotta per Selena Gomez : Classe 1996, capello arruffato e sorriso contagiante. La giovane promessa Noah Centineo in poco meno di due mesi è diventato un vero e proprio idolo tra le teenager. Conosciuto in America per essere apparso nella serie tv The Fosters (tutt"ora inedita in Italia), attualmente su Netflix è il protagonista di ben due teen movie che, tra l"altro, stanno riscuotendo molto successo. Noah Centineo infatti è Peter in "Tutte le volte che ti ho scritto ti ...

Selena Gomez manipolata per le dichiarazioni su Demi Lovato : “Volevo parlare del mio album e di beneficenza” : Succede anche alle grandi star, quelle che hanno enorme potere decisionale sulla determinazione dei contenuti che le riguardano, di essere usate per dare prova di cattivo giornalismo, come accaduto a Selena Gomez nel caso della copertina di Elle. La popstar ha rilasciato una lunga intervista che avrebbe dovuto essere principalmente incentrata sul suo nuovo album in uscita, sulle attività benefiche in cui è coinvolta in prima persona e infine ...

Selena Gomez e la scomoda intervista rilasciata a Elle Magazine : Sta vivendo un momento di grande gratificazione personale la pop star Selena Gomez . È amata sui social, è seguitissima dai fan e consolida il suo brand tra tour, live concert e collezioni all'ultimo ...

Selena Gomez ha parlato di "Flawless" - nuova canzone contenuta nel prossimo album : A new era is coming

Selena Gomez ha parlato di Demi Lovato per la prima volta da quando l'amica era stata ricoverata : "Ci conosciamo da quando avevo 7 anni"

GETAWAY - SENZA VIA DI FUGA/ Su Italia 1 il film con Selena Gomez (oggi - 4 settembre 2018) : GETAWAY - SENZA via di FUGA, il film in onda su Canale 20 oggi, martedì 4 settembre 2018. Nel cast: Ethan Hawke, Selena Gomez, Jon Voigt, alla regia Courtney Solomon. La trama.

Selena Gomez : scatti social da 3 - 4 milioni di dollari : Si può vivere con gli introiti di una foto pubblicata su Instagram? A quanto pare tutto è possibile nel mondo dei social, solo se le foto in questione sono di Seleza Gomez . Secondo una ricerca ...

Selena Gomez : in arrivo una collaborazione con Cardi B - Dj Snake e Ozuna : I 4 hanno appena girato il videoclip della canzone

Selena Gomez avrebbe paura di non trovare qualcuno all'altezza dell'ex Justin Bieber : Oh oh

MTV VIDEO MUSIC AWARDS 2018 - VINCITORI E PREMI/ Video : Selena Gomez grande assente - ecco perché : Tutte le anticipazioni sugli Mtv Video MUSIC AWARDS, l'evento MUSICale più atteso dai giovani di tutto il mondo. Per l'Italia c'è Elettra Lamborghini, volto della rete fin da Geordie Shore.

L’emozionante discorso di Selena Gomez sul trapianto di rene subito e la donazione di organi (video) : Un intenso discorso di Selena Gomez sul trapianto di rene che ha subito lo scorso anno e che le ha salvato la vita si è trasformato in un enorme ringraziamento al pubblico che l'ha sostenuta con affetto e solidarietà. L'attrice, popstar e produttrice ne ha parlato apertamente durante la sua partecipazione al WE Day!, un evento di beneficenza per bambini che si è tenuto ad aprile: la registrazione dell'intervento della Gomez è stata divulgata ...